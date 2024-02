Paola Suárez estrena nueva casa y promete no tirarse del balcón ¡la presume con sus fans!

Paola Suárez sigue adelante tras la agresión que vivió, presuntamente por su ex, a principios de enero. La influencer no ha dejado de demostrar en sus redes sociales que ya pasó el trago amargo y ahora compartió con sus fans que se mudará a su nueva casa.

La integrante de “las Perdidas”, compartió a través de una transmisión en vivo en su cuenta de YouTube, que ya tiene una nueva y casa y aseguró que la consiguió gracias al apoyo de sus seguidores. De esta manera, Paolita inicia una nueva etapa. ¡Ganando como siempre!

Tras romper con su expareja, José de Jesús, Paola Suárez vivirá con su mamá y su hermano.

La famosa recorrió cada habitación de la nueva casa para compartir a sus seguidores detalles de la vivienda que la llena de emoción.

En un gesto que demuestra su resiliencia, Paola Suárez no dudó en bromear sobre un incidente pasado.

Recordando el momento en el que saltó desde su balcón durante una pelea con su expareja, Suárez compartió una broma durante una de sus transmisiones en video.

Finalmente, Paola Suárez invitó a sus seguidores a no dejar de soñar y trabajar duro por su metas.

Paolita Suárez

“Yo siempre he trabajado. Me he rascado con mis propias uñas. Si le pido algo a alguien pues se lo pago. Soy una persona que viene de muy abajo y espero ser un reflejo para muchas personas, no se rindan, échenle muchas ganas”.