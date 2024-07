Participante de La academia 2024 revela en terapia que fue “delincuente”

A tan solo unos días del gran estreno de ‘La academia’, uno de los participantes ya está dando de qué hablar en redes sociales debido a que confesó a qué se dedicaba en su pasado.

Esto sucedió durante una terapia psicológica que tuvo el alumno, quien reveló que tuvo un periodo muy complicado, ya que cayó en actividades ilícitas, las cuales dañaron su persona.

TV Azteca

Participante de La academia confiesa que fue “delincuente”

Fue el académico Brandon Valenzuela quien, en la plática con la terapeuta del programa, confesó que debido a sus aspiraciones de triunfar en la música, llegó a realizar actividades ilícitas.

“Sí, miraba muchas cosas que no quería ver. Hice cosas que no quería hacer. Probé cosas que no quería probar. Me sentía como un delincuente cuando yo solamente me fui para cumplir mi sueño de ser cantante”, expresó Brandon.

Brandon explicó que solo quería cumplir su sueño de ser cantante y sacar adelante a su familia.

Brandon Valenzuela “Siempre, estando allá, decía que yo no soy malo, que yo soy una buena persona que solo quiere cumplir su sueño y sacar adelante a su familia. Pero también empecé a sentir mucho poder, sentir que me hacían las cosas más fáciles, pero con miedo”.

El participante de La academia confesó que vivió momentos complicados durante esta etapa: “Una vez me golpearon, pero sin yo deberla. No, solo fue un golpe en la costilla, pero me dolió muchísimo. Hasta eso, nunca dejaba que me tocaran o algo. Sí me cuidaba. Solamente cuando él estaba. Por eso me daba miedo salir solo. Por eso casi no salía”.

Así fue la reacción de los internautas tras la confesión del académico

Tras lo dicho por el académico, varios internautas pidieron a la televisora no transmitir la terapia de los participantes, ya que aunque quiere ser conocido, se trata de algo muy personal.

“Qué onda que hagan pública tu consulta al ‘psicólogo’”, “No pasen las terapias. Deberían ser privadas. Es muy bajo exponerlos así”, “Tiene que sacar todo lo que le haga mal y expresarlo… le hace bien”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que La academia también la puedes disfrutar 24/7 a través de la plataforma de Disney Plus. Además, en ediciones anteriores también compartían las sesiones de algunos académicos.

