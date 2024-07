Regina Murgía de JNS confiesa que le gustan los hombres, pero no descarta tener una relación con una mujer

Regina Murguía fue la invitada especial en el programa ‘Faisy nights’, en el que dejó a todos boquiabiertos al confesar que se ha besado con todas sus compañeras del grupo JNS.

La cantante explicó que esto ocurrió en un palenque en Villahermosa y aclaró que este tipo de afecto es común entre ellas, sin que signifique una atracción romántica, sino simplemente muestras de cariño.

Durante el programa, Regina relató:

“No, pues son mis compañeras y no hay besos, bueno, a veces.” Regina Murguía

Faisy, sorprendido, le preguntó qué tipo de b3s0s eran, a lo que Regina respondió:

“Sí, nos hemos dado b3s0s. Ahora que estuvimos en un palenque, y pues los palenques se ponen bien divertidos. En el de Villahermosa, Tabasco, con unos calores de cuarenta grados, me puse a tomar y pues uno dice que en el calor no se siente (el alc0h0l), y sí, efectivamente, sí. Entonces yo estaba bien alegre, y estaba platicándole a mis amigos músicos, que cuando uno le da b3s0s a sus amigas, no es que sea uno l3sbi.., no, es porque es de amor.”

Regina Murguía no descartaría tener una relación con una mujer

En una entrevista con ‘Pride Mx’, Regina Murguía volvió a sorprender al revelar que, aunque le gustan los hombres, no descarta la posibilidad de tener una relación sentimental con una mujer, si llegara a sentir esa conexión para algo más.

Con el sentido del humor que la caracteriza, explicó que sus límites no están tan definidos y que si en una fiesta surgiera una conexión con una mujer, no se cerraría a la oportunidad.

“Me gustan los hombres, no sé si andaría con una mujer, pero si soy como de que mis límites están medio borrosos. Si llegara a ir a una fiesta y me coquetea una chava y se da esta energía y se da algo, ¿por qué no?” Regina Murguía

Las declaraciones de Regina provocaron una inmediata reacción en redes sociales. Algunas expresaron que quisieran ser voluntarias. Otras mujeres comentaron que se sentían identificadas con su perspectiva.

Actualmente, Regina Murguía está soltera, tras haber terminado recientemente una relación de cinco años con Tono Beltranena, integrante del grupo Magneto. A pesar de la ruptura, Regina continúa enfocada en su carrera y en explorar nuevas oportunidades tanto personales como profesionales.

