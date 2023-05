Concursante de Masterchef Celebrity pide no ser juzgada por detención de su hermano acusado de presunto fraude

Según información difundida, el esposo de la influencer podría verse involucrado pero hasta ahora, no se ha comprobado.

Jimena Longoria es una influencer de Monterrey que destaca por su buen sentido del humor, además por haber participado en realitys de importancia como Big Brother o Inseparables, amor al límite.

Sin embargo, ahora su apellido vuelve a tomar relevancia y nada tiene que ver con su desempeño en MasterChef Celebrity México 2023, reality donde ahora se encuentra trabajando, sino con su hermano y los problemas que enfrenta a la ley.

Fue en octubre de 2021 que Jorge Longoria, fue denunciado penalmente por un supuesto fraude de 45 millones de pesos en perjuicio de tres empresarios, además de presunta estafa, delito patrimonial, delito de cheque sin fondo por 32 millones 900 mil pesos informó el diario de El Norte.

Jimena Longoria ha estado en diferentes proyectos de TV, siendo Masterchef Celebrity el más reciente / Instagram: @jimenalongoria / @masterchefmx



Rumores aseguran que este 15 de mayo habría sido detenido y tras los rumores, la influencer se sinceró con sus fans a través de sus redes sociales, donde pidió no ser vinculada con su familia y que dejaran de señalarla.

La también influencer pidió respeto para ella, su esposo y su hija. / Instagram: @jimenalongoria



“Hola amigos y seguidores. Hace tiempo que he querido hablar al respecto de algo muy importante que me está afectando muchísimo, y no encontraba la forma o el momento indicado, pero ya no puedo más. A lo largo de estos últimos años, han sucedido varias cosas en la vida de mi familia directa, que muchos ya sabrán y otros no”, escribió.

Jimena Longoria sabe que su vida ya no será la misma, pero esperaría que toda polémica que rodea a su familia, quede fuera de su pequeño y de su esposo.