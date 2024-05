Pato Levy revela que, debido a su mala salud, le pidió a su mamá y a su hermana estar con ellas

Pato Levy ha tenido meses muy complicados respecto a su salud, pues en octubre de 2023, el hijo de Talina Fernández empezó a mostrar problemas cardíacos.

Recordemos que desde que falleció ‘la Dama del buen decir’ hace 10 meses, la vida de Pato cambió, pues además de su enfermedad, ha atravesado por problemas económicos severos.

El hijo menor de Talina asociaba la gravedad de su arritmia con la partida de su madre, pues estos problemas se agravaron tanto que se le dificultaba respirar y hablar.

En una reciente entrevista que ofreció Pato Levy a Ventaneando, mencionó que le pidió a su hermana Mariana Levy, quien falleció en 2005, y a su mamá, Talina Fernández, quien partió en 2023, que se lo llevaran a su lado.

Pato mencionó que aunque su salud iba en declive, tras hacer esta petición a su madre y su hermana fue como un milagro. Empezó a sanar y poco a poco se sintió mejor.

Pato Levy

“Estuve empeorando y de repente, de la nada, como si fuera un milagro, te lo juro, de repente, de la nada me sentí mejor. Empecé a salir a caminar. Caminaba tres pasos y me cansaba, diez pasos y ya camino dos kilómetros diarios. Ya subo y bajo las escaleras. Ya me muevo. Ya tengo movilidad. Ya no uso oxígeno”.