Paty Navidad acusa a Telemundo de haber creado una “campaña de desprestigio” en su contra

Aunque no lamenta haber perdido el gran premio, Paty Navidad considera injusto que las campañas de desprestigio en su contra le impidieran ganar.

A casi un mes de haberse terminado La Casa de los Famosos 3, ciertas polémicas y quejas han surgido entre los exparticipantes; tal es el caso de Paty Navidad, quien se lanzó con todo en contra de Telemundo por generar controversia entre el público por las “ediciones”.

En una entrevista reciente, la famosa actriz lamentó que la producción del reality haya “manipulado” los videos que se presentaban en las galas para “darle apoyo” al habitante que querían.

“(Lamento que) en las galas, se haya manipulado, se haya distorsionado y se haya editado a favor de quien ellos querían. Yo no disculpo a absolutamente a nadie, porque nadie es culpable de nada, todos somos responsables de todo, y aquí hubo responsables y son la producción, tristemente”, apuntó.

A la par de eso, explicó que le reclamó a los ejecutivos por esta situación, pero que la única respuesta que le daban es que había sido petición de sus compañeros.

Paty Navidad le reclamó a los ejecutivos de Telemundo por las constantes ediciones que hacían en LCDLF3. / Facebook: Paty Navidad

“Yo sí se los dije a ellos. Ellos me decían ‘es que tus compañeros’, (y yo les respondía) ‘bueno, no lo sé’, pero hubo mucha edición. Yo no estuve de acuerdo, no es real”, sostuvo.

Por lo anterior, la también cantante les recomendó a sus fans que, si realmente querían saber como fue la realidad dentro del concurso, mejor vieran los famosos 24/7: “allí está la verdad, no hay edición”, resaltó.

Paty Navidad afirma que las galas sacaron “lo peor” de sus compañeros

De igual forma, manifestó que lo único que hacían en las galas era sacar “lo peor” de cada uno de sus compañeros al provocar que todos hablaran mal del otro.

“Tristemente, muchos de mis compañeros se dedicaron a sacar lo peor de ellos y, al final, eso habla de ellos, no habla de mí. Nada es personal y no lo voy a tomar así, pero, como es un show, tengo derecho a dar mi opinión”, expresó.

Paty Navidad considera que las galas sacaron “lo peor” de muchos de sus compañeros en LCDLF3. / Instagram: @realitylcdlf

Paty Navidad acusa a Telemundo de crear una campaña de desprestigio en su contra

Para concluir el tema, Paty Navidad aseguró que el propio Telemundo “enalteció” los ataques en su contra, tan solo para que no ganara el primer lugar, pese a que, desde un principio, sostuvo que no le importaba el gran premio.

“El haber hecho mucha edición y mucho linchamiento hacia mi persona no me parece justo, no me parece limpio. El 24/7 allí estaba, no había necesidad de ponerme todos esos títulos y hacer todas esas agresiones. Al final, no le encuentro ningún sentido, más que desprestigiar”, concluyó

Para Paty Navidad, no tiene sentido que Telemundo la haya “desprestigiado” con las ediciones que hacían en las galas. / Facebook: Paty Navidad

