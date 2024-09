Paul Stanley le mete tremendo susto a Nicola Porcella en pleno programa en vivo, el reacciona a gritos, VIDEO

La amistad entre Paul Stanley y Nicola Porcella se ha vuelto evidente durante el programa Hoy, donde ambos conductores se han jugado bromas entre ellos.

Recientemente, Stanley regresó al matutino tras haber tomado unos días para disfrutar de la llegada de su primera hija con Joely Bernat. Por su parte, Nicola ha estado supliendo a Arath de la Torre, quien participa en La casa de los famosos México, reality en el que se ha convertido en uno de los favoritos.

Paul y Nicola se conocieron en la primera temporada de La casa de los famosos México, lo que ha fortalecido su amistad, misma que quedó en evidencia en una divertida broma que Paul le jugó a Nicola en la emisión del programa ‘Hoy’ del 17 de septiembre.

El susto de Nicola en pleno programa en vivo

Durante la sección paranormal del programa, en la que participaba Dany Márquez, un coleccionista de objetos paranormales, los conductores discutían sobre una muñeca que, supuestamente, se mueve sola durante ciertas horas de la madrugada.

En medio del tenso ambiente, Nicola Porcella, visiblemente asustado, fue sorprendido por Paul Stanley, quien apareció repentinamente detrás de la escenografía con un gran grito.

La reacción de Porcella fue instantánea por lo que saltó del susto y salió corriendo del set mientras exclamaba: “¡Hijo de p... madr3!”.

Hoy

La producción y los demás conductores no pudieron contener la risa, mientras Nicola, entre risas, le reclamaba a Paul: “¿Qué no tienes nada que hacer por la vida, Paul? No ves que hay una niña embrujada acá y tú haciendo estos chistes”.

Incluso Raúl Araiza, quien también se encontraba en la sección, bromeó con Stanley diciendo: “Te mereces irte al infierno, la verdad”.

A pesar del susto, la situación no fue más que una divertida broma que provocó risas tanto entre los presentes como entre los televidentes.

