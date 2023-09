Penélope Menchaca pensó en el retiro por los fracasos que vivió en TV Azteca

Penélope Menchaca abandonó TV Azteca para apoyar a su hija en un momento difícil y ahora que regresó a Estados Unidos reflexiona sobre su estancia en México.

Penélope Menchaca es una de las conductoras más queridas por el público latino gracias a su programa 12 corazones en el que estuvo desde 2004 en Estados Unidos.

Y apenas hace unos años, regresó a México de la mano de TV Azteca donde tuvo varios proyectos que no lograron tener los resultados que se esperaban.

Sin embargo, Penélope siempre fue de las favoritas en sus participaciones de Venga la alegría, aunque tuvo que decir ‘adiós’ a la empresa, debido a que se fue a Turquía con su hija, quien requería de su apoyo.

Penélope Menchaca fue parte de VLA / Instagram: @vengalaalegriatva

Penélope regresó a las pantallas, pero esta vez en Telemundo desde que Sandra Smester, exdirectora de contenidos de TV Azteca se fue a la cadena latina. La conductora ahora es parte del matutino Hoy día y está muy feliz, lo que le permite ahora reflexionar de lo que fue su paso por México.

La conductora se sinceró en entrevista en el canal de YouTube ‘Líderes al descubierto’ y confesó que su etapa en TV Azteca fue una de las más difíciles de su carrera.

“La parte más complicada para mí fue cuando regresé a México porque por más que le intentaba no le pegaba. No le pegaba a un solo programa. Pasaba algo y no le iba bien, o le iba bien y decidían cancelarlo por otra cosa. En ese momento si llegaba un punto en el que yo decía, ‘bueno, ¿qué pasa?’”, expuso.

El poder del amor fue retirado del aire a una semana de haber iniciado en las pantallas de TV Azteca / Instagram

Esto fue tan duro para ella que llegó a considerar retirarse de la televisión y el mundo del entretenimiento. Sin embargo, Penélope ahora puede ver cuál fue el propósito detrás de este ‘fracaso’ en la televisora del Ajusco.

“Entendí que si yo hubiera tenido un programa exitoso en Azteca, donde yo fuera la única conductora, yo no hubiera podido renunciar para irme a estar con mi hija cuando más lo necesitaba”, dijo.