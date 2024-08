Pepillo Origel publica preocupantes mensajes en redes; aseguran que estaba en estado inconveniente

Pepillo Origel generó preocupación en redes sociales luego de publicar algunos mensajes en donde mencionaba que ya quería retirarse del medio. Recordemos que el conductor de espectáculos ya había manifestado que no seguiría con su carrera en televisión y estaba planeando su retiro, aunque no ha dado una fecha para ello.

Sin embargo, en esta ocasión Origel se dijo decepcionado y con deseos de abandonar todo. “Quiero decirles que para mi se acabó. Ay Dios! Igual a mucha gente le da gusto, pero hasta aquí llegué. Buenas noches y que descansen”, escribió, causando revuelo e incertidumbre entre sus seguidores que le preguntaban qué sucedía.

Hace unas horas, Pepillo volvió a referirse a ello y dijo: “Qué raro que en lugar de subir seguidores en mi Instagram me bajaron. No entiendo! Por eso me dan ganas de retirarme de todo esto!”, así que nuevamente sus seguidores, entre ellos figuras públicas le comentaron: “Te amamos. No hagas caso a esas tonterías”, “Tú eres mucho más que seguidores”, aunque Pedro Sola, conductor de ‘Ventaneando’ le dijo: “Y harías bien”.

Pedro Sola apoyó el retiro de Pepillo Origel / Instagram: @juanjoseorigel @ventaneandouno

Pepillo Origel hace transmisión en vivo arremetiendo contra sus haters y dice que no se va a retirar

Luego del revuelo que causó con sus comentarios, el conductor hizo una transmisión en vivo en la que algunos notaron que Pepillo pudo haber estado en estado inconveniente y hasta se veían algunas botellas.

Uno de los que le dejó un comentario al respecto fue Rey Grupero, quien le escribió: “Salud! Digo, saludos Pepillo” y otros seguidores siguieron con las especulaciones debido a la forma de hablar del conductor, así como la dificultad que tenía para hilar las ideas.

En la controversial transmisión, Pepillo se refirió a Iván Cochegrus, amigo de Silvia Pinal, quien en las páginas de TVNotas advirtió que demandaría a Origel y lo acusó de ser amigo de doña Silvia “por conveniencia”.

Según Juan José, lo invitaron a un reciente evento pero le dieron el “pitazo” de que iba a ir Cochegrus y prefirió no ir para evitar encontrárselo y “darle fama”.

Mientras se trababa con las palabras, indicó: “No, yo ya estoy más allá del bien y del mal” y continuó refiriéndose a una “vieja metiche” que le dijo “ya vete a tu casa”, así que le respondió diciendo: “Yo me voy a ir el día que se me dé la rechin… gana, ese día me voy, no cuando tú me digas, así que yo sabré cuándo me voy a ir y ya”, finalizó.

