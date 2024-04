Pepillo Origel sorprende al compartir foto con su “querida hija” en redes

Juan José Origel mejor conocido como Pepillo causó revuelo en redes sociales al compartir en Instagram nada más y nada menos que una fotografía de su “querida hija”.

Recordemos que el famoso presentador de espectáculos reveló en enero, durante una transmisión del programa ‘Con permiso’, que tenía un hijo. Pepillo Origel y Martha Figueroa estaban en una conversación sobre un nuevo reality que podría juntar a reconocidos cantantes con sus hijos en un mismo escenario, momento en el que el presentador dejó escapar un comentario: “Mi hijo anda perdido, sino”.

Aunque muchos internatuas creían que era broma, más tarde Pepillo confesó a Yordi Rosado que vivió en Canadá, donde conoció a una chica francesa que fue su novia. Más tarde una conocida le reveló que supuestamente había tenido un hijo con esta mujer.

Pepillo y Martha Figueroa tapándose la boca. / YouTube

A Pepillo le dijeron que tenía un hijo

“Tuve relaciones con ella y después me dijeron que tuve un hijo. Me estaban diciendo que vive en Nueva York. Yo no creo porque no sé, nunca supe y nunca nada. Me regresé y ya no supe yo”, comentó un tanto escéptico.

Sin embargo, el conductor vuelve a causar confusión entre sus seguidores, pues recientemente publicó una foto con su “querida hija”. Fue en un mensaje de Instagram, en el cual Pepillo la felicita por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños mi querida hija!!! Que sigas igual de hermosa”, escribió Pepillo en un mensaje acompañado de una foto con una guapa joven que aparece sonriente en la foto.

Pepillo comparte foto con su hija / Instagram

¿Realmente es hija de Pepillo?

Hasta el momento se desconoce si es su hija o una querida sobrina a la que cariñosamente llama hija. Pepillo no ha vuelto a dar detalles sobre el supuesto hijo perdido del cual habló anteriomente. Sin embargo, en los comentarios internautas creen que el conductor ha revelado su paternidad, mientras que otros piensan que podría ser su sobrina muy querida por el conductor.

