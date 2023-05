Pepillo revela lo peor de haber trabajado con Pati Chapoy y recuerda cuando lo hizo llorar

Martha Figueroa también formó parte de Ventaneando, cuando Juan José Origel fue parte del programa de espectáculos que lleva 27 años al aire.

El conductor Juan José Origel ‘Pepillo’ fue uno de los invitados más recientes del programa Pinky Promise que presenta Karla Díaz, en YouTube, donde el presentador de espectáculos se sinceró sobre su experiencia con Pati Chapoy.

Recordemos que ‘Pepillo’, quien actualmente conduce Con Permiso junto a Martha Figueroa, formó parte del panel de conductores de Ventaneando en sus inicios a mediados de la década de los noventa. Fue en este programa donde se dio a conocer junto a Chapoy, Pedro Sola y la misma Martha Figueroa.

Fue en Pinky Promise, donde ‘Pepillo’ fue cuestionado sobre lo mejor y lo peor de trabajar con la titular de Ventaneando, quien se ha posicionado como un referente de los espectáculos en México gracias a su larga trayectoria. Sobre esto Juan José Origel se sinceró y habló de uno de los momentos más complicados de su carrera su salida de Ventaneando.

Pepillo recordó su salida de Ventaneando y su enojo con Pati Chapoy. / Instagram: @juanjoseorigel

Sobre lo mejor, ‘Pepillo’ Origel reconoció que el haberle dado la oportunidad de trabajar en un programa tan importante como Ventaneando.

Lo peor de trabajar con Pati Chapoy

“Lo peor fue cuando le dije a Paty Chapoy que me iba a Televisa. Carmen, la productora, me citó para hacer el último programa para despedirme. Ya estábamos microfoneados, Martha, Pedro y yo; Pati llegó al último y cuando llegó me dijo ‘tú qué estás haciendo aquí?’”, reveló, asegurando que apareció en el pizarrón como invitado del programa.

Tras el coraje, Juan José Origel no pudo evitar llorar tras abandonar Ventaneando y aseguró que más tarde comprendió que Pati Chapoy tenía mucho enojo.

Pepillo habló de lo mejor y lo peor de haber trabajado con Pati Chapoy en Ventaneando. / Instagram:@patichapoy

“Yo reconozco que Pati tenía coraje. Me fui de Azteca hasta Polanco llorando. Esto nunca lo había contado”, recordó y platicó a Karla Díaz que actualmente son grandes amigos, pues tiempo después arreglarían sus diferencias.