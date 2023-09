Poncho Herrera revela que podría estar en uno de los conciertos de RBD, pero tendría una condición

Alfonso Herrera reaccionó al éxito que han tenido su excompañeros Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, con el reencuentro de RBD.

Pues durante su gira han llenado los estadios en Estados Unidos y sus fechas programadas en Colombia, Brasil y México ya son sold out.

Alfonso decidió no ser parte del reencuentro debido a que tenía varios proyectos en puerta. Además, aseguró que esa etapa para él ya había terminado pero le deseaba lo mejor a su excompañeros.

Así se vivió el primer concierto de la gira de RBD; lleno total y nostalgia al máximo. / Instagram: @anahi/ @prensadanna

Este fin de semana se realizó la entrega de los premios Ariel y ahí estuvo presente Poncho Herrera, por lo que al desfilar por alfombra roja la prensa le cuestionó sobre la gira ‘Soy Rebelde Tour’.

“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, mencionó.

Los medios presentes no dudaron en volver a preguntarle si estaría dispuesto a asistir a algún espectáculo de RBD a ver sus compañeros a lo que respondió:

“Estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré”.

Finalmente, también habló de la polémica que hace unos días Christian Chávez género luego de utilizar un traje de charro en color rosa.

“Intuyo que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor, y con ganas de conectar de una manera genuina y única con el público”, concluyó.