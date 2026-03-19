¿Qué fue de “Carlitos” de La usurpadora? Hoy vive en EU y presume su historia de amor, ¡con su novio!

A finales de los años 90, millones de televidentes quedaron cautivados por la historia de “La usurpadora”, una producción que marcó época y lanzó a la fama a varios de sus protagonistas.

Entre ellos destacó un pequeño actor que, con su ternura y carisma, se robó el corazón del público: Sergio Miguel Guerrer, quien dio vida al pequeño Carlitos Bracho, hijo de Carlos Daniel Bracho interpretado por Fernando Colunga. Hoy, lejos de los reflectores, su vida ha dado un giro inesperado que ha sorprendido a quienes aún lo recuerdan como “Carlitos”.

Mira: Protagonista de La Usurpadora se reencuentran 26 años después; así lucen los actores

Actriz de telenovelas sufre por el Alzheimer de su padre y se defiende tras críticas por dejarlo en un asilo / Redes sociales

¿Qué fue de Sergio Miguel Guerrero, el niño de La usurpadora?

En febrero de 1998 se estrenó “La usurpadora”, protagonizada por Gabriela Spanic y Fernando Colunga. En esta historia, Sergio Miguel Guerrero dio vida a “Carlitos”, el hijo del personaje principal, logrando conquistar al público pese a tratarse de su debut actoral.

Sin embargo, tras el éxito de la telenovela, el entonces niño actor tomó una decisión que pocos esperaban: alejarse del medio artístico. Con el paso de los años, optó por enfocarse en su formación académica y se graduó del Tecnológico de Monterrey.

Actualmente, vive en Estados Unidos, donde ha construido una carrera en el mundo de la publicidad y la producción de eventos. Aunque dejó la actuación, no se ha desconectado por completo del ojo público, ya que mantiene activas sus redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana.

Mira: ‘La usurpadora': Así han cambiado Carlitos y Lisette, los adorables niños Bracho, 27 años después

Carlitos Bracho y Lissette Bracho de La usurpadora / Instagram: @mariasolaresg/ @sergiomiguel19

¿Quién es el novio de Sergio Miguel Guerrero, actor de Carlitos en La usurpadora?

En los últimos meses, la vida personal de Sergio Miguel Guerrero ha llamado la atención, especialmente tras hacer pública su relación con Trevor Rush.

De acuerdo con la información disponible, su pareja trabaja como productor de desarrollo de vestuario en Disney Live Entertainment. A través de redes sociales, el exactor ha compartido diversas imágenes juntos, mostrando una relación estable y feliz.

Entre los momentos que han publicado destacan sus viajes a Nueva York, donde visitaron el Empire State y disfrutaron de obras de teatro.

Además, el pasado 24 de enero compartió una fotografía en la que aparece abrazado con Trevor, tomada durante su visita a Disney California Adventure Park, lo que confirmó públicamente su romance.

Así cambió “Carlitos” de La Usurpadora: su nueva vida, su carrera y su romance con su novio. / Redes social.

Mira: Fallece Jessica Jurado, actriz de “La usurpadora” y “María la del barrio”, a los 56 años

Así luce hoy Carlitos de La usurpadora: su nueva vida lejos de la telenovelas

A más de dos décadas del estreno de “La usurpadora”, Sergio Miguel Guerrero ha dejado atrás su faceta como actor infantil para convertirse en un profesional del mundo creativo.

Hoy, a sus 35 años, luce completamente distinto a aquel niño que aparecía en pantalla, pero sigue despertando nostalgia entre los fans de la telenovela. En sus redes sociales, suele compartir fotografías de eventos, alfombras rojas y proyectos en los que participa como parte del equipo de producción.

A pesar de haber tomado distancia de la actuación, el cariño del público permanece intacto. Muchos seguidores continúan recordándolo como “Carlitos”, y él mismo ha revivido esos momentos al publicar imágenes de su paso por la exitosa producción.

Mira:Actriz de ‘La usurpadora’ sufre por el Alzheimer de su papá y responde a críticas por llevarlo a un asilo