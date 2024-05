¿Qué pasará con ‘Qué chulada’? El programa que conducía Verónica Toussaint; estaba triste por su final

Verónica Toussaint sorprendió siempre siendo multifacética. La fallecida conductora tenía diversos proyectos, entre ellos, el programa ‘¡Qué chulada!’ en Imagen televisión.

El programa de revista donde Verónica junto a más conductoras mujeres, cada una con su personalidad emitían sus opiniones sobre diversos temas de interés, además de dinámicas que desataban risas entre ellas y a veces hasta momentos ríspidos, estaba en la cuerda floja, según compartió Alex Kaffie desde hace unos meses.

‘¡Qué chulada!’ Tuvo cambios de conductores, cambios de miembros de producción y en su formato con el fin de atraer a más público, sin éxito, teniendo el rating más bajo de Imagen Televisión.

Así fue el último programa de Verónica en Qué chulada

Verónica Toussaint no quería que ‘¡Qué chulada!’ saliera del aire

Pese a que la conductora salió del programa hace unos meses debido a que ya no se sentía bien, siempre estuvo al pendiente de sus compañeras.

Al llegar a su último adiós, su amiga y compañera del programa, Marta Guzmán, reveló que Verónica estaba enojada y triste porque iba a salir del aire el programa que tanto quería por dejarlas ser libres en sus opiniones y divertirse.

Según Marta, Toussaint pensaba que el programa era tan especial que nadie podía controlarlo, porque lo veía más bien como un movimiento muy fuerte.

Sin embargo, desde unos días antes de su partida, la televisora comenzó a transmitir programas repetidos en medio de los cambios de programación dentro de la empresa.

¿Seguirá ‘¡Qué chulada!’ en Imagen Televisión?

Después de la lamentable partida de la conductora, Kaffie mencionó que los programas repetidos se seguirán transmitiendo por un tiempo indefinido, pues además, el proyecto que tomaría su lugar, ya fue cancelado.

“Les dije que el programa de Imagen Televisión está preparando para sustituir a ‘Qué Chulada’, un programa que se llama ‘Directo, sin filtro’”, comenzó diciendo el ‘Villano de los espectáculos’.

Gomita dejó plantados a Imagen televisión para irse a Televisa

“La semana pasada me hablaron de Imagen Televisión para invitarme a la conferencia de prensa, que me dijeron que sería hoy (jueves 17 de mayo), donde Diego Di Marco presentaría al reparto… Pues resulta que hablé con la persona que me hizo el favor de invitarme, para cuadrar una entrevista y me dijo que el programa se ha pospuesto hasta nuevo aviso, ya no me dio posibilidades, cosa que presiento que ya fue”, indicó.

A especulación de Kaffie la razón por la que este nuevo proyecto se habría cancelado es por falta de conductores y entre los nombres estaban: Chumel Torres, Roger González, Anette Cuburu, Gomita, Manelyk, Aleida Nuñez, Anette Michel o el regreso de Laura Bozzo, pero ninguna contratación se logró concretar.