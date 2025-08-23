¿Qué pasó con los actores de Betty, la fea? Así lucen actualmente sus protagonistas: ¿Tan divinos?

Una de las telenovelas latinas más exitosas de las últimas décadas fue la de ‘Yo soy Betty, la fea’, un melodrama que contaba la vida de Beatriz Pinzón Solano, una mujer no muy agraciada que se ve envuelta en un triángulo amoroso con su jefe, Armando Mendoza.

Su popularidad fue tanta que se transmitió en otros países y se han hecho diversas adaptaciones a lo largo del tiempo. En México, tuvo su propia versión llamada ‘La fea más bella’, protagonizada por Ángélica Vale.

No obstante, para la mayoría de sus fanáticos, la mejor es la original. ‘Yo soy Betty, la fea’, conocida simplemente como ‘Betty, la fea’, se estrenó en 1999, en Colombia. Aquí te contamos qué ha pasado con sus protagonistas tras este proyecto.

¿Qué pasó con Ana María Orozco, actriz que interpretó a Beatriz ‘Betty’ Pinzón Solano en ‘Betty, la fea’?

Ana María Orozco, quien encarnó a ‘Betty’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, adquirió mucho más popularidad tras participar en la telenovela. Luego de concluir el proyecto, se mudó a Argentina y sigue vigente en el mundo artístico.

Ha participado en varias producciones como ‘Amas de casa desesperadas’ y ‘Mujeres asesinas (versión de Argentina). En 2024, volvió a personificar a Betty para la secuela de Amazon Prime.

En cuando a lo personal, tiene dos hijos y actualmente tiene una relación con Salvador del Solar. Se dice que llevaban años juntos. Sin embargo, la pareja confirmó su relación en 2024.

Así es como luce actualmente:

Ana María Orozco / Redes sociales

¿Qué pasó con Jorge Enrique Abello, actor que interpretó a Armando Mendoza en ‘Betty, la fea’?

Jorge Enrique Abello, quien interpretó al carismático, pero impulsivo Armando Mendoza en ‘Betty, la fea’ también continúo su carrera artística tras el éxito de la telenovela. Algunos de sus proyectos más significativos han sido:

En los tacones de Eva

Ana de nadie

La costeña y el cachaco

LOL Colombia

¿Dónde está Elisa?

Los graduados

También aceptó regresar a la secuela de ‘Betty, la fea’. Está casado con María Isabel Gutiérrez y es padre de tres hijos.

Así luce actualmente:

Jorge Enrique Abello / Redes sociales

¿Qué pasó con Natalia Ramírez, actriz que interpretó a Marcela Valencia en ‘Betty, la fea’?

Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia en ‘Betty, la fea’, siguió con su vida artística tras terminar la telenovela. Ha estado en proyectos de teatro y televisión en Colombia, así como en otros países de Latinoamérica.

En diversas ocasiones, ha dicho que la gente la sigue recordando como la ‘rival’ de Betty. También regresó a la secuela de Amazon Prime. Está casada con Ricky Díaz, un empresario y tiene una hija de su primer matrimonio.

Así luce actualmente:

Natalia Ramírez / Redes sociales

¿Qué pasó con Lorna Cepeda, actriz que interpretó a Patricia Fernández en ‘Betty, la fea’?

Lorna Cepeda, quién interpretó a Patricia Fernández ‘la Peliteñida’, continuó su carrera en novelas y realities. Su participación más destacada fue en ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

También regresó a la secuela de ‘Betty, la fea’ de Amazon Prime. Se casó en secreto en 2023 con Juan David Morelli, un empresario colombiano que reside en México. Tiene tres hijos.

Así luce actualmente:

Lorna Cepeda / Redes sociales

¿Qué actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ han muerto?

Desde la conclusión de ‘Yo soy Betty, la fea’, muchos actores han muerto. Aquí te dejamos algunos de ellos y de qué fallecieron:

Kepa Amuchástegui (Papá de Armando Mendoza): Murió en mayo del 2025 por un cáncer.

(Papá de Armando Mendoza): Murió en mayo del 2025 por un cáncer. Celmira Luzardo (Catalina Ángel, la asesora de imagen de Betty): Murió en 2014 por una insuficiencia respiratoria.

(Catalina Ángel, la asesora de imagen de Betty): Murió en 2014 por una insuficiencia respiratoria. Alberto Valdiri (Paco, amigo de “la Peliteñida”): Murió en 2014 por un infarto.

(Paco, amigo de “la Peliteñida”): Murió en 2014 por un infarto. Dora Cadavid (Inesita) : Murió en 2022 por complicaciones respiratorias.

: Murió en 2022 por complicaciones respiratorias. Lina Marulanda (una de las modelos de Ecomoda): Murió en 2010 tras aventarse de un sexto piso.



