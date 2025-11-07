Querida actriz de “Yo soy Betty, la fea” sufre la pérdida de un ser querido y conmueve con emotivo mensaje

“Yo soy Betty, la fea” es considerada una de las telenovelas más exitosas y queridas a nivel mundial. Transmitida entre 1999 y 2000, la producción colombiana marcó un antes y un después en la historia de la televisión, consagrando a figuras como Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, entre muchos otros talentos que dieron vida a entrañables personajes.

Una de estas actrices atraviesa la pérdida de un importante ser querido y comparte un devastador mensaje tras su partida.

¿Qué actriz de “Yo soy Betty, la fea” sufrió la muerte de un ser querido?

La tarde del miércoles 5 de noviembre, la actriz Luces Velásquez, recordada por interpretar a “Bertha Muñoz” en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, conmovió a sus seguidores al compartir una triste noticia a través de su cuenta de Instagram.

La querida artista publicó un mensaje en el que dio el último adiós a su amigo Jorge Eduardo Botero Bernal, quien lamentablemente perdió la vida. Su publicación rápidamente generó reacciones y muestras de apoyo por parte de sus más de 680 mil seguidores, quienes la acompañaron con mensajes de cariño en este difícil momento.

Mira: Ella es la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que murió trágicamente, luego de aventarse de un sexto piso

La actriz, Luces Velásquez, de “Yo soy Betty la fea” despide a importante ser querido. / Redes sociales

Junto a un emotivo video en homenaje a su amigo, la actriz de “Betty, la fea: la historia continúa” y “Más allá del tiempo” compartió un mensaje lleno de sentimiento, recordando la huella que él dejó en su vida:

“Me hará falta ‘aquele abrazo’. Vuela alto, la tarea en esta vida la hiciste bien, sembraste amor y alegría, sabías lo que era la solidaridad. Te voy a extrañar”, escribió Luces Velásquez.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los fans de la actriz, quienes le expresaron su apoyo y le enviaron condolencias ante la pérdida. Muchos destacaron la sensibilidad con la que Luces se despidió de su amigo y la fortaleza que ha mostrado frente a momentos difíciles.

Checa: Famoso actor de ‘Yo soy Betty la fea’ anuncia que padece cáncer de vejiga y se despide del escenario

La actriz, Luces Velásquez, de “Yo soy Betty la fea” despide a importante ser querido. / Redes sociales

¿De qué murió el amigo de Luces Velásquez, actriz de “Yo soy Betty la fea”?

Aunque Luces no reveló detalles sobre la causa de su muerte, se sabe que Jorge Eduardo Botero Bernal era arquitecto de profesión y un amigo muy querido, pero no se sabe mucho de su vida porque no es una figura pública.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias por parte de sus fans y colegas del medio artístico, que enviaron sus condolencias.

¿Quién es Luces Velásquez, actriz de “Yo soy Betty la fea”?

Luces Velásquez, cuyo nombre real es Luz Estella Velásquez Toro, es una famosa a actriz colombiana nacida el 3 de octubre de 1960 en Medellín. Su fama trascendió fronteras gracias a su interpretación de Bertha Muñoz en la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, donde dio vida a una de las entrañables integrantes del “Cuartel de las feas”.

La actriz comenzó su trayectoria en 1986 y, desde entonces, ha formado parte de más de 30 producciones televisivas, entre las que destacan:



“La casa de las dos palmas"(1990)

“La viuda de blanco” (1997)

“Sin tetas no hay paraíso"(2006)

“La hija del mariachi” (2006–2008)

“Escobar, el patrón del mal” (2012), donde interpretó a Griselda Blanco

“Café con aroma de mujer” (2021)

“Betty, la fea: la historia continúa” (2024–2025), retomando su icónico personaje de Bertha

Luces Velásquez ha enfrentado duras pruebas. Antes del nacimiento de su hija, perdió a tres bebés: uno falleció al mes de nacido por problemas cardíacos, otro embarazo se interrumpió a los ocho meses, y el tercero fue un aborto espontáneo a los dos meses. Estas tragedias la sumieron en una profunda depresión, de la cual logró recuperarse gracias al apoyo de su esposo, el cirujano plástico Jaime Lozada Ruiz.

Checa: Muere Kepa Amuchastegui, actor que interpretó a ‘Don Roberto Mendoza’ en ‘Betty, la fea’, a los 83 años