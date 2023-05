¿Qué podría pasar con Héctor N hoy?, las abogadas del caso lo explican

A punto de cumplir dos años en prisión, hoy se realizará una nueva audiencia en donde se sabrá la sentencia para el actor Héctor ’N’.



Una importante audiencia en el caso de Héctor ’N’ se realizará este 25 de mayo, luego de que el actor presentara problemas de salud el pasado 18 de mayo, cuando esta audiencia se llevaría a cabo.

Se trata de la audiencia en la que se dará una sentencia para el actor por el delito de corrupción de menores, ¿qué podría pasar?

Héctor ’N’ está a punto de cumplir 2 años en prisión, luego de que en junio de 2021 fuera detenido por la denuncia de su hija Alexa por abuso.

Héctor ‘N’ conocerá hoy su sentencia / Archivo

¿Qué dice Daniela Parra y la abogada de Héctor ’N’?

Debido a esto, Daniela Parra, hija del actor, organizó una marcha a favor de su padre y ahí habló sobre lo que podría suceder en esta audiencia, “mañana (hoy) se verá lo que es corrupción de menores, lo pueden sentenciar un día, lo pueden sentenciar 2 meses o un año, aún no se sabe. Por eso nosotras no nos hemos tomado el atrevimiento deducir qué va a pasar con eso, la otra parte no es el juez… aún no se ha dictado sentencia, sí lo declararon culpable de corrupción de menores por un delito”, explicó.

Estas declaraciones se dan luego de que ambas partes dieran una versión diferente del escenario en el que se encontraba el actor.

Daniela Parra ha mostrado su incondicional apoyo hacia su padre. / Instagram: @hectorparrag

Samara Ávila, abogada de Héctor ’N’, explicó también que si su condena es menor a 5 años, hay una posibilidad de que el actor pueda obtener su libertad.

“Hay un tema jurídico para efecto menor de cinco años y cuando sobrepasa esta cantidad no hay esta posibilidad (de que salga de la cárcel) pero no me adelanto, vamos a ser positivos, vamos a esperar lo que va a suceder”, comentó la abogada.

¿Qué dice Alexa Hoffman y su abogada?

Luego de la audiencia del 11 de mayo, la abogada Olivia Rubio y Alexa Hoffman, revelaron a través de una transmisión en vivo, así como de un comunicado, que Héctor ’N’ había sido declarado culpable del delito de corrupción de menores y que en esta nueva audiencia se conocería la sentencia.

Según explicó la abogada, “Alexa fue víctima, por parte de su padre, desde los seis años hasta los 14, de múltiples abusos. No se podían determinar si fueron siete, veinte o doscientos, así lo dijo literalmente (la juez). Al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación. Y cómo este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”.

Alexa Parra en víspera del veredicto final con Héctor ‘N’ decidió lanzar un documental contando la versión de su verdad / Instagram: @alexaa.hoffman @hectorparrag

Es por ello que comentó también que la sentencia para este tipo de delito es de 10 años y medio, pero la decisión será de las autoridades este 25 de mayo donde, “se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la cual se determinarán los años de prisión que el sentenciado deberá cumplir, conforme a lo que dispone la legislación aplicable”, según comentó la abogada.

¿Qué dice la ley?

Recordemos que el Artículo 201 del Código Penal Federal de México menciona que una persona que incurre en corrupción de menores es aquella que “induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narc*ticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos”.

Daniela Parra sigue defendiendo a su padre Héctor ‘N’, mientras Alexa sigue firme en su denuncia contra él / Instagram: @dannielaprm / @ginnyhoffman_ / @alexaa.hoffman

Por este motivo, el documento oficial señala que la pena que pagaría una persona culpable de corrupción de menores es de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa.

Aunque el Artículo 203 menciona que si la persona tiene un parentesco por consanguinidad, afinidad o habite en el mismo domicilio de la víctima, la pena sería de 10 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa.