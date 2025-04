Querido conductor mexicano se retira de la televisión, tras diagnóstico de enfermedad incurable: “Difícil”

Los últimos días trascendió la lamentable información sobre el diagnóstico de uno de los conductores favoritos del noticiero ’N+’. Alex Kaffie dio a conocer que Miguel Charles tuvo que despedirse de los foros tras presentar severos problemas de salud.

Miguel Charles alcanzó la fama por salir en un comercial muy famoso de la televisión mexicana. Ahora, tras 24 años de carrera, optó por decir “adiós” a la industria y ocuparse directamente en su salud.

Miguel Charles

¿Cuál es la enfermedad que padece Miguel Charles?

En una de las más recientes transmisiones de su programa de ‘YouTube’, Alex Kaffie informó a su público que Miguel Charles recibió un reconocimiento por su gran trabajo en la televisión durante 24 años, el cual será interrumpido por la terrible enfermedad que le diagnosticaron.

“Desafortunadamente, ha decidido despedirse. Llevaba 24 años trabajando en Televisa Monterrey. Estuvo en muchos telediarios, programas de entretenimiento, se le conocía muy bien en la programación de Monterrey y el viernes le dieron un reconocimiento por sus 24 años de historia”, dijo Kaffie.

Miguel Charles

Según ‘el Villano de los espectáculos’, el viernes pasado Miguel fue diagnosticado con Parkinson. Esto, luego de una embolia y un infarto agudo miocardio.

“Le diagnosticaron parkinson, que se ha ido agudizando. Le vino también una embolia que le paralizó la mitad del rostro y, por si no fuera suficiente, en enero de este año le dio un infarto agudo al miocardio, y pues Miguel Charles está viviendo un calvario”. Alex Kaffie

La noticia causó conmoción en el público, dado que el conductor de ’N+’ no habría mostrado señales de estar delicado de salud.

Miguel Charles

¿Qué dijo Miguel Charles sobre su estado de salud?

Por su parte, en una reciente entrevista, el comunicador abrió su corazón y dio detalles del Parkinson que padece. Mencionó que es muy difícil para él tener que despedirse de su trabajo por esta lastimosa situación.

“Tengo que hacer una pausa necesaria. Es un paso muy difícil para mí venir a trabajar. Desde levantarme a las tres de la mañana, porque cuando tienes Parkinson, tus movimientos son muy lentos, demasiado lentos... Me empiezo a vestir, el calcetín me tardo años en ponerlo. Es como estar empezando a vivir. Me tienen que ayudar con los botones de la camisa. Todo lo hago lento, muy lento”, dijo Miguel Charles.

Miguel Charles

“El año pasado me tumbó una embolia y un infarto. El mes pasado, en enero, necesitaba desocupar mi mente y concentrarme en mí, porque la salud es prioridad. La salud no se negocia… Es muy difícil aceptarlo. Yo nunca estaba en mi casa y de un día para otro estar siempre en la casa en calidad de bulto, sin poder hacer nada, en un segundo te cambia la vida”. Miguel Charles

No obstante, agradeció a su público por el cariño y las palabras de apoyo en cuanto a esta difícil situación.

¿Quién es Miguel Charles?

Miguel Charles es un reconocido conductor de espectáculos en Monterrey, con una trayectoria de 24 años. Inició su carrera a los 29 años, con su participación en programas como:



Ellas con las estrellas,

Los divos

Se consolidó como una figura destacada en el entretenimiento regiomontano. Su carisma y estilo particular lo convirtieron en un favorito del público, especialmente por su participación en un comercial donde popularizó la frase “oro, oro, oro”

Miguel Charles es muy activo en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida y carrera. Su cuenta oficial en X es @miguelcharlestv, y en Facebook se le puede encontrar en Miguel Charles. A través de estas plataformas, el conductor de TV mantiene comunicación con sus seguidores y comparte actualizaciones sobre su estado de salud y proyectos.