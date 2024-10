¿Quiénes fueron los actores que disfrutaron la alocada boda de Daniela Luján?

La reciente boda de Daniela Luján y Mario Alberto Monroy, celebrada el fin de semana, generó un gran revuelo en las redes sociales, no solo por lo que significa para la actriz sino por la polémica que salió sobre la fiesta.

Según reportes, la fiesta se descontroló y se rumora que en el menú hubo hongos y no en exactamente en sopa, así como áreas para tríos, pero no precisamente para cantar boleros, además de música, baile y diversión.

Checa: Boda de Daniela Luján: Hongos, tríos y más ¡Aseguran que terminó en fiesta loca!

Dani se casó el fin de semana / Instagram

La alocada boda de Daniela Luján

La boda, que tuvo lugar en Rancho la Peña, se volvió tendencia en redes sociales, debido a las actividades que muchas personas de la farándula en la fiesta, la mayoría, exestrellas de las telenovelas infantiles de Televisa.

De acuerdo con la cuenta conocida como ‘La Tía Sandra’, reveló la diversión que incluyó la fiesta entre lo ingerido y lo celebrado. Aunque se sabe que la mayoría de los excompañeros de Daniela en los proyectos de Televisa asistieron a la boda, no se revelaron nombres específicos, lo que llevó a la especulación entre los internautas.

Captura de pantalla Instagram

¿Quiénes estuvieron en la boda?

Recordemos que entre los asistentes a la boda se encontraban famosos como Ricardo Margaleff, Yurem, Sandra Itzel, Imanol, Roberto Carlo, Michelle Rodríguez, Manu NNa, Pedro Prieto, Daniela Ibañez, Nashla Aguilar, Jessica Segura y Mariana Botas.

En este tenor, la llamada en redes “Tía Sandra” asegura que estaba “sorprendida” de saber que un actor de telenovelas infantiles supuestamente habría participado en una sesión de trío, mas no musical.

“... Él es famoso conductor que actuó en novelas infantiles”, escribió.

Entérate: Daniela Luján y Martín Ricca en concierto 2000´s x siempre en la Arena CDMX

Enterándome de la pareja que hizo un trío en la boda de #DanielaLujan 😳😱



El es famoso conductor que actuó en novelas infantiles 😱 pic.twitter.com/MnCBAnEYSx — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 28, 2024

Esto solo alimentó más los rumores, por lo que hizo pensar a muchos que se trataba de Roberto Carlo, así que el conductor y actor salió a desmentir que se tratara de él, aunque también se dijo intrigado de saber de quién se trataría.

“‘Un famoso conductor que también salía en telenovelas infantiles...’. Me pongo a pensar ¿qué otro conductor ha salido en telenovelas infantiles aparte de su servidor? Pero no soy yo, pero está bueno el chisme. Me hubiera encantado ser yo si tuviera esa libertad en mi cabeza pero no la tenemos. Nosotros somos una pareja de dos. Todavía no hacemos ese tipo de cosas”, indicó Carlo deslindándose del rumor.

Entérate: Daniela Luján sufrió ‘accidente’ en plena boda con Mario Alberto Monroy: VIDEO

Pero agrego que le gustaría saber quién fue: “Tampoco nos asusta si alguien se fue a hacer eso porque para eso son las fiestas, pero tenemos la duda todos mis amigos de los 2000’s (X Siempre) que estuvieron en la boda de ¿quién habrá sido? ¿A qué otro conductor se refieren? Ayúdenme a hacer esa conclusión. Fabián iba con su novia, y ellos también son de dos, ¿entonces?”

Aunque Roberto quiso seguir alborotando a los fans con sus declaraciones, sí lo hizo pero por el video que subió donde luce unas pegaditas licras que se llevaron los comentarios: “No me pregunten qué dijo”, “¿por qué este video dura 2 horas?”, “ni presté atención”, “no tengo idea de qué dijiste, pero qué buen video”, escribieron.