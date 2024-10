Boda de Daniela Luján: Hongos, tríos y más ¡Aseguran que terminó en fiesta loca!

Daniela Luján se casó este fin de semana con el actor Mario Monroy en una ceremonia civil íntima en donde estuvieron acompañándolos sus amigos y familiares.

Los novios optaron por tener una boda fuera de lo común. La exestrella infantil lució un vestido de novia con tenis, lo que desató las críticas de los internautas. Por su parte, el novio lució un traje lila.

Entre los invitados estuvieron algunos famosos como: Ricardo Margaleff, Roberto Carlo, Imanol, Sandra Itzel, Yurem, Naydelin Navarrete, David Anguiano, Grisel Margarita, Gaby Sánchez, Michelle Rodríguez, Manu NNa, Daniela Aedo, Nashla Aguilar, Pedro Prieto y por supuesto sus queridas ‘envinadas’: Jessica Segura y Mariana Botas.

Aunque Daniela tuvo un momento complicado al engancharse con una de sus invitadas quien resultó siendo la esposa de Pedro Prieto. Al momento de abrazarse terminaron atoradas por el arete y Dani estuvo a punto de arruinar su peinado.

En redes sociales salieron videos de distintos momentos como cuando la novia les dio tequila a los invitados, Daniela y Mario bailaron divertidos y hasta Sandra Itzel e Imanol bailaron reguetón muy pegaditos.

La alocada boda de Daniela Luján y Mario Monroy

Según trascendidos en la cuenta de Twitter: ‘Tu Tía Sandra’, la boda terminó siendo muy “loca”.

La cuenta que suele compartir chismes de la farándula, compartió que supuestamente en la boda de Daniela y Mario, dieron hongos y no en sopa... que hicieron ‘viajar’ a los invitados.

Además de la música y diversión, también habrían puesto un cuarto para que las parejas pudieran demostrarse amor y en medio de las influencias de lo ingerido, supuestamente la fiesta habría terminado en tríos, y no precisamente para cantar boleros.

“La exclusiva boda de Daniela Luján se realizó en un lugar llamado Rancho la Peña…” y en redes relataron toda la “diversión” que hubo junto a videos generales de la boda que, según estos relatos, habría comenzado en dulce remanso romántico para terminar en bacanal.

Entre los comentarios, los usuarios no criticaron la boda, sino que comenzaron a dejar divertidos mensajes como: “definitivamente el arroz y el mole ya no son opciones para el menú de las bodas”, “qué cool, nadie me invita a esas bodas”, “Daniela Luján, la P. Diddy mexicana”, “cada vez más amor esta boda jaja”, “suena como una bodaza jaja”.

