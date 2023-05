Raúl Araiza opina que el nuevo galán de Galilea está guapo y apoya que su amiga no se cierre al amor

Raúl Araiza respondió a las comparaciones del ex de Galilea Montijo con Isaac Moreno.

Hace más de un mes, vimos a Galilea Montijo romper en llanto mientras anunciaba su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio en el programa Hoy.

La conductora reveló que tanto ella como el padre de su hijo habían tomado la decisión de divorciarse y habían tomado acciones legales.

A más de dos meses de haber anunciado esta separación, Galilea Montijo se da una nueva oportunidad con Isaac Moreno, modelo e influencer español con el cual la conductora de Hoy está saliendo.

Galilea Montijo cuando anunció su divorcio en Hoy. / Facebook: Galilea Montijo

El atractivo modelo estaría haciendo todo lo posible para conquistar el corazón de la tapatía, según la fuente cercana a Galilea Montijo que nos reveló lo bien que la pareja la estaría pasando.

Galilea Montijo estaría estrenando galán / Instagram: @ipmoreno @galileamontijo

Raúl Araiza reacciona al nuevo romance de Galilea Montijo

Ante este nuevo romance y unas presuntas fotografías de Galilea e Isaac en la playa, su compañero y amigo Raúl Araiza opina sobre su amiga y esta nueva relación.

“En la Riviera Maya, siempre vas a hacer paparazzeado, yo creo que no lo va a tomar mal, ella es libre, es un avión de mujer completo y él está guapo”, comentó Araiza.

Raúl Araiza reconoce que el galán con el que la conductora estaría saliendo está guapo. / Instagram: @ipmoreno

El actor y conductor mencionó que lo que realmente le importa es que ella sea feliz y hasta dónde el sabe “su hermana” como la llama de cariño está feliz.

“Te digo, nada más yo vi la portada, y es nada más que esté feliz y más si son mujeres, como está la cosa, que mejor que vuelvan a darse la oportunidad porque luego se cierran al amor, y dicen ‘no’, que no fue el caso de su matrimonio, que no es ningún fracaso, porque tienen un bello hijo”, dijo Araiza.

En noviembre de 2022 coincidieron en una fiesta, pero sólo eran amigos. / Instagram: @galileamontijo

Raúl Araiza respondió a las comparaciones del ex de Galilea Montijo con Isaac Moreno, sin embargo, el conductor prefiere no hablar de eso y aseguró que no sabe mucho de esta nueva relación.

“Fernando es un gran hombre, sé que se han amado mucho, yo nunca hablo de mis compañeros, pero están preguntando y ella tiene derecho a rehacer su vida (…) la veo feliz”, finalizó.