Raúl Araiza revela que está en celibato: “Mi cuerpo pedía clemencia”

Recientemente, Raúl Araiza reveló que terminó su relación con su novia Katalina García, a quien conoció a través de Instagram y con la cual lucía muy enamorado. El conductor del matutino Hoy confesó que está en celibato.

Recordemos que Raúl Araiza se mostró incómodo luego de que un reportero le preguntara cómo iba su relación con Katalina García.

“Ya me voy. Espérense. Me voy. Los quiero. ¡Déjenme!, porque duele. Ahorita voy justo a terapia a hablar de mi soledad”, mencionó el conductor para evadir la pregunta, lo cual terminó por confirmar que ya no eran pareja”.

Rául Araiza en Hoy / Instagram: @negroaraiza

Raúl Araiza confesó que terminó con su novia por falta de tiempo

Más tarde, Raúl Araiza reveló por qué terminó su relación. En un encuentro con los medios, el presentador confesó que básicamente la relación no terminó por falta de amor, sino por falta de tiempo para el noviazgo. Sus compromisos de trabajo lo hicieron descuidar a su novia al grado que ambos tomaron la decisión de seguir sus caminos por separado.

“Los procesos son difíciles, pero aquí no fue ni por ella ni por mí. Siempre ha habido mucho amor, pero las circunstancias de la vida son distintas. Yo empecé una serie y no tenía ni un minuto, y las relaciones requieren tiempo y detalles, sobre todo estar”.

Raúl la conoció en redes sociales y al verse en persona, ya no se separaron. / Cortesía del artista/Ropa butch méxico

El conductor comentó que por el momento prefiere la soltería, pues no tenía tiempo para estar consigo mismo.

“Sí, pero por el lado positivo es que me faltaba tiempo para mí en vez de andarme presionando y andar quedando mal. Pero también el amor es dejar ir y decir: ‘No te voy a hacer perder tu tiempo. Creo que me toca estar solo un tiempo lo más que pueda. No necesito pareja. Me encanta estar solo”, dijo a los medios.

Raúl Araiza confiesa que se mantiene en celibato tras su ruptura

Sin embargo, ahora en ‘Miembros al aire’, reveló en una dinámica, que debido a su soltería ha tomado la importante decisión de no tener encuentros con nadie y mantenerse en abstinencia, lo cual generó comentarios picantes por parte de sus compañeros.

“Estoy retomando el ejercicio. Me gusta ver series y me voy al cine solo, y a ver las de miedo. Estoy en receso. No tengo pareja. No me doy justicia y es mi amiga (Mariana Seoane) y no me da pena decirlo”, dijo Raúl, dirigiéndose a Paul, quien reaccionó incrédulo ante esta revelación.

Pero sin temor a los comentarios, Raúl Araiza señaló que no temía decirlo ni le causaba conflicto reconocerlo. Paul Stanley y Mariana Seoane dudaron del conductor, pero este se mantuvo firme y aclaró que no era broma.

“Te juro que no, porque estoy en un receso. Estoy en celibato. Mi carnal pedía clemencia. Estoy en receso”, concluyó.

El conductor prioriza su soltería y deja claro una vez más, que al menos por ahora su soltería va en serio.

