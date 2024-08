Raúl Magaña quiere confrontar a Mariana Echeverría para ¿limar asperezas del pasado?

Pese a que ya salió de ‘La casa de los famosos México’, Mariana Echeverría sigue siendo motivo de conversación. Poco después de su expulsión, la conductora fue testigo del descontento que causó en muchas personas por sus acciones y actitudes en el reality.

Una de las cosas que más hizo enojar a la audiencia fue la forma en la que repartía la comida. Para muchos, Echeverría daba más alimento al cuarto ‘Tierra’ que al team ‘Mar.

Al momento de que se le confrontó en diversos programas sobre este asunto, la conductora pidió disculpas y aseguró que “no era ella misma” en el concurso.

Raúl Magaña quiere enfrentar a Mariana Echeverría

Durante sus tres semanas de estancia en el show, algunas celebridades que trabajaron con Mariana en el pasado declararon que era una persona “grosera”, “mandona” y que solía maltratar a su equipo de trabajo.

Uno de los que hablaron sobre la supuesta mala actitud de Echeverría fue Raúl Magaña, a quien en su momento Mariana “culpó” de su despido en el programa ‘Se vale’.

En una entrevista reciente para el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, el también actor dejó entrever que no creía en las disculpas de su excolega, pues, desde su punto de vista, solo fue una manera de “justificar sus acciones”.

“Una disculpa debe sonar a disculpa, una disculpa no debe sonar a justificación, por qué cuando la disculpa suena a justificación se convierte en otra cosa y nadie te cree”, indicó

En palabras de Magaña, Echeverría no se “responsabiliza” de lo que hizo y solo busca “culpar” al reality: “Lo que yo vi en la casa no me gustó. Lo que yo vi me hizo recordar algunas situaciones del pasado”.

Para finalizar, expresó su deseo de hablar frente a frente con su excompañera, pues cree que aún tienen muchos asuntos sin resolver.

“Claro, estoy dispuesto a hablar a la cara a arreglar diferencias no, porque yo no tengo diferencias con ella. Es momento de decir lo que queramos decir, pero a la cara” Raúl Magaña

Raúl Magaña y Mariana Echeverría / Captura de pantalla/FB: Mariana Echeverría

Al momento Mariana no se ha expresado al respecto.