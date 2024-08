Christian Nodal revela cómo es convivir con Pepe Aguilar tras boda con Ángela Aguilar ¿es buen suegro?

Ha pasado un mes desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio en una hacienda de Cuernavaca, Morelos. Dicho evento fue sumamente polémico debido a la premura con la que se realizó.

Recordemos que Nodal y Ángela se casaron tan solo dos meses después que él anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

Debido a la forma en la que todo se suscitó, muchos han especulado que la intérprete de ‘En realidad’ fue la tercera en discordia entre el mexicano y la argentina.

Si bien esto ya ha sido desmentido por el propio Nodal, las acusaciones continúan y varios internautas temen que el cantante se aleje de su hija por culpa de su nueva esposa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Instagram: @nodal

Este miedo no es exclusivo de los fans. En el más reciente número de tu revista TVNotas, hablamos con una persona cercana a la hermana de Nodal, quien nos contó que la joven no tiene una buena relación con la hija de Pepe Aguilar.

Aparentemente, Ángela es una persona muy “berrinchuda” que tiene muy bien “dominado” a Nodal, por lo que la hermana del artista cree que él podría alejarse de su familia e hija, con tal de complacer a su nueva esposa. Checa la info completa aquí.

La hermana del cantante no ha estado presente en los momentos especiales de su hermano / Instagram: @amely.nodal

Nodal revela cómo es tener a Pepe Aguilar de suegro

En entrevista para el canal de YouTube ‘Molusco TV’, Nodal aseguró que, al contrario de lo que se piensa, Pepe Aguilar es una gran persona que solo busca el bienestar de su hija.

“Creo que todo mundo lo tiene como un monstruo. ¿Por qué? No sé. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes” Nodal

El intérprete de ‘Adiós, amor’ contó que, previo a volverse familia, ya lo admiraba y respetaba por su trayectoria musical, pero ahora que ya han convivido más, pudo ver que es alguien sumamente agradable.

Para finalizar con el tema, puntualizó que, si bien en entrevistas puede verse “intimidante”, su suegro ha sido muy amable y, aparentemente, ya aceptó la relación que tiene con su hija.

“Yo no he visto sus entrevistas, cómo él es, pero obviamente es un tipo de 2 metros, intimidante, raramente se ríe hasta que le cuentan un buen chiste... Nunca me encargué de visualizar a Pepe como ‘Ese señor va a ser mi suegro’. Él es un gran tipo y él es muy bueno conmigo”.

Nodal revela cómo es pertenecer a la dinastía Aguilar

Durante la plática, Christian afirmó que formar parte de la familia Aguilar era algo “maravilloso”, pues ha conocido gente muy amable.

“Amo estar en una familia en donde se respira tantas cosas tan chin…, desde el amor, desde la cultura, un montón de cosas”, manifestó.

