Reconocida tiktoker dice que un actor de Disney abusó de ella: “Me culpaba”

Recientemente, la influencer y tiktoker, Legna Hernández, fue la invitada especial del pódcast ‘Un tal Fredo’, en el que no solo se sinceró acerca de los maltratos que sufrió a lado de una expareja, sino que también dijo que fue abusada por un actor de Disney.

La creadora de contenido relató que esta celebridad llegó a su casa sin previo avisó y le preguntó por una dirección. En un momento de distracción, esta persona cerró la puerta y la agredió.

“Abro y lo veo a él, me enojo y le digo: ‘¿Qué haces aquí?’ y me dice ‘Oye, ¿me puedes decir la dirección?’ y yo con la lente en la mano, regreso, lo pongo en su estuche y cuando volteo ya había cerrado la puerta”, contó.

Si bien no quiso revelar la identidad del sujeto, reconoció que esta experiencia la dejó sumamente afectada, llegando al punto de culparse por lo ocurrido.

“Este chavo abusó de mí ese día y para mí fue muy choqueante que fuera él porque es actor de Disney. La persona que menos crees. La verdad es que antes me culpaba mucho, yo nunca paré de decirle que no, pero siempre intenté que se acabara lo antes posible”. Legna Hernández

De acuerdo con su relato, tras lo ocurrido, intentó contactar a los amigos del presunto agresor para confrontarlo. Sin embargo, le dijeron que esta persona ya se había ido del país, por lo que cree que el actor ya tenía “planeado lo que iba a hacer”.

Por supuesto, su testimonio causó mucho impacto en redes sociales y los internautas le suplicaron que dijera el nombre del supuesto atacante. No obstante, la joven no ha querido hablar más del tema.

Legna Hernández habla de los maltratos que sufrió por parte de su exnovio

Durante la plática, la creadora de contenido contó que, en su momento, tuvo una relación sumamente tóxica con una persona que “también se dedica a las redes sociales”. Si bien no quiso dar el nombre del hombre, refirió que sufrió mucho maltrato psicológico de su parte.

“Es algo que no quería hacer, estaba 100 por ciento manipulada por él. Era mucha insistencia conmigo de hacer cosas que yo no quería hacer y a veces me convencía”, expresó.

La influencer señaló que quiso dejarlo en muchas ocasiones, pero él siempre le decía que, si lo abandonaba, se quitaría la vida, por lo que, en un intento por mejorar las cosas, le recomendó que fueran a terapia de pareja.

No obstante, la ayuda profesional no funcionó, pues el sujeto se “aferró” más a ella hasta el punto de encerrarla para que no se “alejara de él”: “Me volvió a secuestrar, me llevó a un cuarto de hotel, me encierra. Yo sentía que me podía matar”, relató.

Afortunadamente, logró escapar, rompió todo contacto con él y acudió a terapia para sanar emocionalmente y mejorar su autoestima.

