Renata Notni aclara si está embarazada de Diego Boneta, ¿sólo fue pancita normal?

Renata Notni compartió lo afortunada que se siente con su relación, luego de recibir tantas muestras de cariño por parte del público.

Renata Notni y Diego Boneta despertaron los rumores de un presunto embarazo, ya que en una fotografía difundida en redes sociales, denotó un abdomen un tanto más pronunciado.

Pese a que diversos usuarios se emocionaron con estas especulaciones, ahora fue la actriz quien aclaró puntualmente si está embarazada o no.

Fue a través de un encuentro con la prensa que la actriz fue abordada con la pregunta de su supuesto embarazo y ella de sin tapujos dio a conocer que todo es “falso”.

Diego Boneta y Renata Notni desataron rumores de que podrían convertirse en padres / Instagram: @rennotni

“Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que fueron puros buenos deseos y eso está increíble, pero no, no era bebé, era el desayuno que me acababa de comer”, aseguró Renata.

Y agregó: “vi todos los chismes, me reí mucho, imagínate con mi familia, tengo la relación más cercana, ellos saben que si eso pasara, serían los primeros en enterarse, pero sí… No tenemos ninguna prisa, ese momento llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes, ni de boda, ni de bebés, ni de nada por el estilo”.



Así lo dijo Renata Notni:

¡Era panza normal! 🤰

¡Renata Notni desmiente estar embarazada de Diego Boneta tal y como se aseguraba en redes sociales! 💃🕺❤️📺 #VLA #MiércolesConM pic.twitter.com/zDmvb7gxi9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 3, 2023

Sin embargo, no negó lo enamorados que están Diego Boneta y ella, situación que sus seguidores aplauden en innumerables ocasiones, aspecto por el cual se siente arduamente agradecida.

Renata habló sobre lo bonito que siente al ver que la gente aplaude su bonita relación al lado de Diego Boneta. / Instagram: @rennotni

“Considero que nuestra relación es muy afortunada, porque siempre hemos recibido muy buena vibra y muy buena energía, tanto de ustedes como de la gente y eso se agradece muchísimo, es muy bonito leer siempre muy buenos comentarios”, concluyó.