Ricardo Caballero promete un show espectacular el 21 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Sin duda alguna, uno de los mejores exponentes de la balada romántica de las nuevas generaciones es Ricardo Caballero, quien el próximo 21 de marzo se presentará nuevamente en el Lunario del Auditorio Nacional. Por primera vez, cantará su nuevo sencillo "¿Quieres ser mi amante?” de Camilo Sesto.

TVNotas tuvo la oportunidad de charlar con él y nos contó sobre este próximo show: “Este Lunario es muy especial para mí. Traemos cosas muy bonitas que no he hecho antes en mis espectáculos en solitario, y a la par vamos a estrenar el primer sencillo que viene este año, que es '¿Quieres ser mi amante?’ del gran Camilo Sesto. Es la primera vez que la cantaré en vivo y estoy muy contento porque la gente ha respondido de una manera extraordinaria”.

Ricardo es un cantante que brincó a la fama después del reality Latin American Idol / Cortesía

Un repertorio lleno de éxitos

Añadió: “Traigo a toda mi banda que canta y baila conmigo. Es el viernes que llega la primavera para que la gente se desvele a gusto conmigo. Hay canciones que no me perdona la gente si no canto, como ‘No soy el aire’, ‘Un hombre normal’. Creo que voy a volver a incluir ‘La fuerza del corazón’, que ya no estaba desde hace algunos años. Y habrá un homenaje a Sandro de América, recordaremos a José José, Juan Gabriel, Leo Dan y celebraremos la vida con temas como ‘Vive’ y ‘Agárrense de las manos’”.

El Lunario le encanta a Ricardo: “Es un lugar en el que me siento muy a gusto, es como mi casa en la CDMX. Esta es la 11ª o 12ª vez que me presento ahí y hay una energía especial. También representa a los cabarets que antes había, donde existía esa complicidad entre el cantante y el público”.

¿Quién es Ricardo Caballero?

Haciendo un recuento de su carrera, aprovechamos para preguntarle sobre su etapa en Latin American Idol en 2007. Recordó: “Ese reality me volvió a jalar a la música. Yo estaba trabajando en mi profesión que estudié: Mercadotecnia. Ya había hecho casting para todo lo que te pudieras imaginar: ‘La academia’, ‘Operación Triunfo’, y no pasé ni el primer filtro. Salía golpeado emocionalmente y decía: ‘Es que yo no sirvo para esto’ y me prometí no volver a hacer audiciones. Pero cuando fue Latin American Idol, una amiga me pidió que la acompañara. Me vieron, me dieron una hojita y comencé a pasar todos los filtros con Jon Secada, Mimí, y jamás me imaginé quedar en segundo lugar de ese concurso donde nos reunían a personas de todas las nacionalidades”.

Ricardo Caballero tendrá presentaciones en 2025 en México / Cortesía

Después vino su gran amistad con su ahora compadre Carlos Cuevas: “Surgió la oportunidad de hacer un programa con él, ‘Noche a noche’ en Televisa Guadalajara, y se convirtió en un grandísimo apoyo para mi carrera, alguien que me abrió muchas puertas, que me ha enseñado mucho. Al principio yo creía que era muy serio y resultó ser bastante amable y muy bromista. Son 14 años de amistad, hemos hecho 2 Teatro Metropólitan juntos”.

Ricardo actualmente participa también en el programa ‘A ritmo de bohemia’ con Carlos Cuevas, el cual ya va en su quinta temporada y se transmite por YouTube: “Surgió por la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Su hijo (de Carlos Cuevas) es quien lo produce, se ha hecho un esfuerzo monumental, y ha sido maravillosa la respuesta. Ojalá dure muchos años más. Estamos con Rosy Arango, Aranza y es una plataforma que nos permite seguir promoviendo lo que hacemos”.