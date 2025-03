Fernanda D’ María regresa a los escenarios con ‘Eso no es de hombres’

La cantante Fernanda D’ María regresa a la música con un nuevo sencillo titulado ‘Eso no es de hombres’. Después de tomarse unos años para replantearse sus objetivos, ahora quiere retomar su carrera como solista, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano del compositor Fato.

Un nuevo comienzo con Fato

Fernanda D’ María está promocionando su más reciente sencillo bajo la producción de Fato. “Estoy más que feliz por trabajar al lado de uno de los mejores compositores de México. Es una gran oportunidad; desde que comenzó este proyecto ha sido maravilloso”, comentó la cantante.

“Gracias a mi mamá, que lo contactó por redes sociales, le mandó unos demos y los escuchó. Me dio la oportunidad de conocerlo y, afortunadamente, me escuchó cantar y le encantó. Ahora me está produciendo mi disco”, añadió Fernanda.

Mira: ¡Mazatlán está de fiesta! Inició el carnaval 2025: “La perla”

Fernanda D’María lanzó nuevo disco con Fato / Cortesía

Fernanda D’María está muy contenta con su nueva canción

La cantautora compartió sus expectativas sobre este nuevo tema. “Es un gran sencillo que podría convertirse en uno de los grandes clásicos porque es un tema excelente. Es una canción en regional bachata, muy al estilo del maestro Fato, que le gusta fusionar ritmos. Otro tema que viene próximamente es una canción de mi autoría, y a ambos se les realizará su video oficial”.

No te pierdas: Edgar Oceransky: La terapia como herramienta esencial para la vida, inspiración y su nuevo disco

Fernanda D’María regresó a la música al lado de Fato. / Cortesía

“Soy creyente de que los tiempos de Dios son perfectos y ahora estoy viviendo esos tiempos donde veo frutos de tanto que he sembrado por años. Los resultados tardan en llegar, pero sé que Dios les pone las pruebas más difíciles a sus mejores guerreros. Creo que tenía que descubrir esa gran fortaleza en mí, y ahora sé que soy esa artista que puede llegar para quedarse. Así quiero que me conozca la gente”, expresó Fernanda.

¿Quién es Fernanda D’María?

Fernanda nos comentó que recibió una educación integral, lo cual le ayudó a abrirse camino en la música. “Desde chica siempre quise ser cantante. Soy de Tabasco y a los diez años comencé a cantar y estudié ballet. Les dije a mis papás que me fascinaba hacer eso y fuimos a que el maestro Daniel Gaytán (hermano de Biby Gaytán) me hiciera una prueba y le encantó”.

“Estudié varios años canto y a los 13 me vine a México a probar suerte. Entré a estudiar modelaje, canto y actuación para prepararme y abrirme camino. Estudié teatro musical y después entré al CEA a los 17, como una educación integral para cumplir mi sueño de ser cantante. Después entré a la Academia, donde quedé en octavo lugar”, relató Fernanda.

La joven intérprete tuvo la suerte de grabar una canción con Armando Manzanero. “A los 15 años, mis papás me regalaron la oportunidad de grabar un disco donde el maestro Armando Manzanero me escuchó y me regaló un tema. Lo incluí en ese disco, donde cada uno grabó por su parte y después se acopló. Ahora, en este disco, estamos incluyendo el tema ‘De quién es usted’”.

Puede gustarte: Nieto de Vicente Fernández debuta, pero no en la música ranchera ¿Y el legado de su abuelo?