Ricardo Casares se molesta con la presencia de Luz Elena en VLA; ¿problemas en el paraíso?

El lunes 5 de junio se unieron al elenco los nuevos conductores Luz Elena González, Kike Myagoitia y Jimena Longoria.

Ante los nuevos cambios en Venga la Alegría se han desatado diversos señalamientos en redes y es que los internautas se han dado a la tarea de evidenciar el “excelente ambiente laboral” que proyectan.

Y es que señalan que el elenco original no se encuentra muy feliz con la integración de los nuevos conductores e incluso en la más reciente emisión del programa captaron a Ricardo Casares mostrando su molestia ante la presencia de Luz Elena.

En la primera cápsula de espectáculos se encontraba Flor Rubio y Ricardo anunciando lo que llamaron una nota sería, cuando de un momento a otro se incorporan a ellos Mauricio Barcelata y Luz Elena González.

¡Brenda Bezares compartió un comunicado donde demuestra que su hijo es de Mario Bezares y no de Paco Stanley como se rumoró hace unos años! 😱📺 #VLA #SientoQueEsteDía pic.twitter.com/LswDNsGO5N — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 8, 2023

No obstante, Ricardo mostró su molestia y es que caso contrario a Barcelata quien se unió en total silencio, Luz Elena anunció su llegada de una manera un poco escandalosa, mientras Casares hablaba:

“Llámele... ¡Buenos días a todos! Perdóneme, yo pasé como Pedro por mi casa, perdón Ricardo, Florcita”, comentó.

El conductor mostró su molestia ante la actitud de Luz Elena. / Instagram: @vengalalaegria/ Facebook: Ricardo Casares

Ante ello, Barcelata le recordó que esa ya era su casa, por lo que no debía preocuparse. Pero la cara de incomodidad y desapruebo que puso Ricardo fue evidente, ya que incluso Luz Elena le tocó la mano y él solo asintió con la cabeza ante sus disculpas.

La famosa se ha mostrado feliz de estar en VLA, no obstante no todos sus compañeros se muestran del todo contentos. / Instagram: @luzelenaglezz

¿Flor Rubio manda indirecta a Jimena Longoria?

La emisión del 8 de junio dio mucho de que hablar y es que Ricardo y Flor abordaron el tema acerca de los influencers que han saltado de las redes a las pantallas.

Esto gracias a las declaraciones de Daniela Castro, quien dejó en claro que en la actualidad los influencers saltan a otros medios sin talento y solamente por el número de seguidores que tienen.

Jimena Longoria recientemente participó en MasterChef Celebrity. / Instagram: @jimenalongoria

De inmediato, Flor alzó la mano para decir que estaba completamente de acuerdo con la actriz:

“Ella se refiera hoy en día a lo que sucede de que por tener muchos seguidores y porque de pronto tienes un éxito inusitado en redes sociales, tienes más oportunidades que mucha gente que tiene años trabajando y una cosa, una cosa que ella no siente así, pero es así es la discriminación a los actores discriminados”, explicó.

Ricardo saltó para evidenciar que existen algunos actores que también son influencers preparados que hacen muy bien su trabajo.

La conductora dio a conocer que le molesta que los influencers salten a otros medios sin experencia. / Instagram: @florribuioofical

Para finalizar, Flor añadió lo siguiente: “lo hemos visto cuando migran de un medio a otro finalmente no funciona, porque no hay trabajo detrás, no hay experiencia, no hay kilometraje”.

Recordemos que Jimena Longoria es una famosa influencer que tal y como lo mencionaron los conductores saltó de un medio a otro sin un gramo de experiencia en la conducción, por lo que sus declaraciones parecen una indirecta para la famosa.