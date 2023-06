La Casa de los Famosos México: Pablo Chagra confiesa cuál sería su mayor miedo si estuviera en el reality

Pablo se dijo impresionado y cautivado de poder trabajar con Galilea Montijo.

Platicamos con el influencer, Pablo Chagra, quien se dio a conocer gracias a su contenido Chismillennial a través de TikTok, una plataforma digital que ha impulsado a varios famosos, él se ha abierto camino en la farándula, por lo que ahora puede ser conductor del reality de convivencia La Casa de los Famosos México en su versión mexicana, de Televisa.

El influencer señaló que la noticia de YosStop, quien estuvo presa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, luego de haber sido señalada por presunto delito de pornografía infantil y ser acusada por Ainara Suárez, fue uno de los videos que lo despuntó al éxito en redes sociales.

Pablo Chagra reveló que le gustaría ser inquilino de La Casa de los Famosos México / Instagram: @pablo.chagra

“Mi primer vídeo viral fue cuando YosStop estaba internada y justo eso fue lo que más risa le dio a la gente, cuando decía que ella estaba ahí en el hotel y fui de los primeros que dio la noticia y llegó a muchos millones de vistas y ese se convirtió en el primer golpe fuerte en la plataforma...y ahí descubrí que había un área de oportunidad”, mencionó el famoso.

Además, después de tener impacto en las redes sociales, Chagra nos platicó cómo fue que lo aceptaron en La Casa de los Famosos México y todas las emociones que este proyecto le ha causado desde que se enteró con quienes trabajaría y quiénes estarían dentro del reality.

“Para mí fue una sorpresa enorme, creo que a veces sabes las cosas, pero no eres consciente de ellas y una seguidora me escribió: ‘Pablo, me acuerdo cuando en Chiapas te ponías a comentar el reality y ahora estás adentro’ y ahí me cayó el veinte. Aquí está Mark Silva con quien he hecho buena mancuerna laboral y un día me dijo sobre La casa de los famosos, me llevó a la primera junta y de repente un día iba manejando y me dijo que me estacionara, porque soy un catastrófico (ríe) y me dijo ‘felicidades mamocito, nos quedamos en La casa de los famosos’”, recordó.

De igual forma explicó que su preparación ha sido a través de proyectos que lo han impulsado a ser mejor y externó su felicidad al compartir reality, junto a Galilea Montijo: “La preparación como tal ha sido lo que he venido haciendo, tanto en mi plataforma como de afuera, hago radio, me han invitado a conducir a algún programa y el estar en un proyecto donde está Galilea, el primer domingo yo la veía y tiene unas tablas impresionantes”.

Por otro lado, Pablo Chagra confesó que dos de los participantes de LCDFM son personas cercanas a él. “La gente sabe que tengo un programa en La Saga con Ferka, con quien tengo una buena amistad, es muy linda y le tengo mucho cariño, con Wendy tengo una relación divertida y hay más cercanía que con el resto de los participantes”.

Finalmente, el influencer destacó que sí se atrevería a entrar a la casa, pero reveló cuál es su mayor miedo. “Yo sí jalo, lo único que me da miedo es la noche, porque el cuerpo se relaja y luego uno ya sabe que los sonidos que emite el cuerpo, no son agradables y me daría pena (ríe)”.

