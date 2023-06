Roberto Palazuelos revela que supuestamente Andrea no es hija legítima de Andrés García

El Diamante Negro detalló que los próximos días por fin se dará a conocer el contenido del testamento de su gran amigo, Andrés García.

La polémica continúa entorno al testamento de Andrés García, sin embargo, ahora Roberto Palazuelos realizó una fuerte revelación durante una breve entrevista para el programa Venga la Alegría, en donde confirmó que Andrea no fue parte de la primera repartición de los bienes del actor, debido a que nunca fue reconocida legalmente como hija del famoso.

Recordemos que hace unos días en la emisión De Primera Mano mostraron algunas hojas del primer testamento del protagonista de Pedro Navaja, en donde se puede leer que el Diamante Negro, a sus hijos Andrés Jr. y Leonardo, a su hermana Rosa y a su exesposa Sandra Vale como sus herederos.

Pero algo que llamó la atención para muchos es que Andrea García no fue nombrada en dicho documento, pues es bien sabido que desde hace algunos años la relación entre el actor y su hija no era buena.

Eric del Castillo habla de la última plática que tuvo con Andrés García

Debido a esta situación Roberto Palazuelos fue cuestionado por varios miembros de la prensa y ahí reveló que la actriz no está en el testamento porque nunca fue registrada como hija de Andrés García.

El Diamante Negro también detalló que, aunque Andrea quiera exigir parte de la herencia de su padre, no podrá hacerlo: “Andrea, acuérdate que Andrea era su hija, pero nunca fue legítima, entonces, al no ser legítima, no tiene ninguna garantía civil que la ampare. Ella tiene otro nombre en su acta de nacimiento”.

Por otro lado, el empresario confesó que Andrea sufrió mucho la muerte de su padre: “lo único que sé es que Andrea lo quería muchísimo y que también a Andrea le dolió mucho la muerte de Andrés”.

Finalmente, Roberto mencionó que los próximos días por fin abrirán el testamento de Andrés García, por lo que hasta ese momento se sabrá cómo serán repartidos los pocos bienes que tenía.