Romina Marcos confiesa lo difícil que es ser hijo de un famoso y le llueven críticas: “Pobrecitos”

Niurka Marcos se consolidó como ‘la Mujer escándalo’ en la industria del espectáculo gracias a su contundente forma de ser, dado que dice las cosas sin miedo a la repercusión.

La famosa ha estado envuelta en polémica, así como también sus hijos, Romina y Emilio, quienes han sido protagonistas de algunas controversias en redes sociales.

Cabe recordar que Emilio Osorio se convirtió en uno de los finalistas de La casa de los famosos México, dado que formó parte del popular team Infierno. Asimismo, Romina también participó en una de las temporadas de MasterChef Celebrity México.

Niurka Marcos / Instagram: @emilioosorio_fp

¿Qué dijo Romina Marcos de su mamá, Niurka Marcos?

No obstante, no se han salvado de dar de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión fue Romina quien no se quedó con nada y confesó lo que conlleva ser la hija de Niurka Marcos.

En entrevista con Aldair Leal, Marcos se sinceró y expresó su sentir al ser la hija de ‘la Mujer escándalo’. ¡Aseguró no es nada fácil!



“Solo los que somos hijos de famosos entendemos lo que es ser hijos de famosos. Para empezar, la pregunta que más me han hecho en la vida es: ‘Qué se siente ser hija de Niurka’”. Romina Marcos

Además, Romina destacó que se le hace muy sorprendente que toda su vida ha estado bajo los reflectores, gracias a la fama de su madre.

Agregó: “A veces sí pasan cosas que me hacen decir: ‘Gü*y, esta es mi vida’. A veces sí me pongo a pensar que toda mi vida he estado rodeada de cámaras y prensa. Han sabido todo de mí y a los 13 años salí en una revista porque dijeron que fumaba y se hizo chisme”.

Romina Marcos / Facebook: Romina Marcos

Sin duda, Romina fue totalmente sincera en cuanto a lo que ha vivido tras ser hija de una figura pública. Pero, las críticas no faltaron y usuarios arremetieron en contra de la también cantante, ya que consideraron “absurdos” sus “problemas”.

Llueven críticas a Romina en redes sociales

“Sí es difícil, pero más difícil ser hijo de papás sin lana”, “Jajaja, hija de famosa”, “Y a nosotros los que no somos hijos de famosos solo nos entienden los que no somos hijos de famosos”, “Qué vida tan difícil”, “Ay, pobrecitos”, fueron algunos comentarios

Al momento, la hija de Niurka Marcos no ha contestado a las innumerables críticas que recibió por su experiencia al ser cargar con el peso de un personaje tan famoso de la farándula.

Romina ha sido fuertemente críticas por su corte de cabello, ya que muchos consideran que se parece a el niño Dios. Además, también se unió a las polémica que protagonizó su cuñada, Leslie Gallardo, y Manelyk González. ¡Ella defendió a la novia de Emilio Marcos!