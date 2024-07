Romina Marcos enfurece y enfrenta a reportero tras fuertes críticas a Niurka: “Cul3...”

Niurka Marcos ha estado envuelta en la polémica desde que reprobó la actuación de Irina Baeva en la puesta en escena ‘Aventurera’. Además, arremetió contra Juan Osorio por situaciones que vivieron ambos en el pasado, cuando aún eran pareja. Recordemos que, en exclusiva, el productor dio controversiales declaraciones acerca de su ex en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas. Esto hizo enfurecer a ‘la Mujer escándalo’.

Así lo dijo Juan Osorio:

La situación ha sido por demás polémica y mamá Niu ha recibido muestras de apoyo y críticas. Sin embargo, su hija, Romina Marcos, dejó claro que ella siempre defenderá a quien le dio la vida. Por esta razón, enfrentó a un reportero, quien, a sus palabras, siempre arremete en contra de su mamá.

Romina Marcos arremete contra reportero tras críticas a su mamá Niurka Marcos

Todo sucedió en medio de un encuentro con la prensa en un evento al cual asistió la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ en el que uno de los reporteros del programa de espectáculos, Chisme no like, cuestionó a Romi sobre las declaraciones de su madre sobre que perdió un bebé de Juan Osorio.

Marcos explicó que ella siempre estuvo enterada de esta polémica situación, ya que ella residía con Juan y Niurka en ese entonces. No obstante, asegura que respeta el hecho de que su madre haya querido externar esta lamentable situación hasta este momento.

“Yo sé que fue un momento supertriste en la vida de la familia en general, pero gracias a eso Emilio hoy está con nosotros. Emilio es el bebé que ellos dos tuvieron juntos y pues cada uno tiene su verdad, tanto Juan como mi mamá... Yo amo a mi mamá y siempre voy a estar ahí para apoyarla”, respondió Romina sobre la controversia entre Juan Osorio y Niurka.

A raíz de esta respuesta, el reportero de ‘Chisme no like’ le preguntó si ella también ha sido juzgada como su mamá, quien ha recibido muchas críticas por su contundente postura hacia Irina Baeva.

Romina se molestó ante este cuestionamiento y rápidamente arremetió en contra del comunicador. Aseguró que ellos son los primeros que han dicho cosas “negativas” de su mamá.

“Ay, bebé. Bueno, ustedes, ‘Chisme no like’ han criticado mucho a mi mamá también, entonces, no me vengas tú con tú: ‘Ay, pobrecita tu mamá, que ha sido tan criticada’, cuando ustedes han sido los primeros”. Romina Marcos

Agregó: “Ustedes han puesto hasta notas de mi familia en plan cule…. Y por eso no nos gusta ‘Chisme no like’. Yo, incluso, soy buena persona porque siempre te he visto y siempre te respondo las preguntas, pero sí han sido muy groseros y sí son de los programas que, la verdad, yo siento que generan cosas súpernegativas para los que somos del gremio”.

Concluyó: “No me vengas ahorita con que te preocupa mucho lo que digan de mi mamá cuando en su programa todo el tiempo se la pasan criticándola”.

Reportero de ‘Chisme no like’ se defiende de los fuertes señalamientos de Romina Marcos por críticas a su mamá

Luego de todo lo que expresó Romina sobre lo que se dice de su mamá en ‘Chisme no like', el reportero no tardó en defenderse y aseguró que él nunca ha hablado mal de Niurka. Sin embargo, Romina, un tanto disgustada, le quitó su micrófono y le dijo:

“Mi vida, esté es tu micrófono, tú vienes representando a este (medio)”. A lo que el reportero le responde: “No me puedes quitar el micrófono”. Y ella dijo: “¿Por qué?”. Él respondió: “Porque no se puede”.

Finalmente, Romina Marcos decidió abandonar la entrevista, despidiéndose de todos los medios, menos el de ‘Chisme No like’.

