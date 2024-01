Roxana Castellanos revela que un hombre le ofreció 50 mil dólares para pasar la tarde con ‘Deyanira Rubí’

Muchos televidentes recuerdan a ‘Deyanira Rubí', el primer personaje exitoso de Roxana Castellanos tras dejar ‘Otro rollo’. La icónica teibolera que hablaba en tono ñero desató fantasías que la actriz jamás imaginó.

La conductora y actriz reveló recientemente en el programa de YouTube de ‘Pinky promise’, que hace muchos años recibió la propuesta más extraña de su carrera.

“Yo tenía poquitos años haciendo a ‘Deyanira’ y de repente me habla mi mánager: ‘Oye, me pidieron tu teléfono una de las chicas que eran modelos de ‘La Hora Pico’. Le dije ‘para qué, pues tú eres mi mánager, que te lo den a ti’”. Roxana Castellanos

Roxana Castellanos posa con lentes de sol. / Facebook Roxana Castellanos.

La intención de obtener el número de teléfono era hacerle una propuesta a Castellanos. La conductora de '¡Cuéntamelo ya!’ relató que, después de reflexionar mucho.

Su mánager finalmente le reveló que un hombre de la tercera edad estaba dispuesto a pagar 50 mil dólares por pasar una tarde con ‘Deyanira Rubí' en una residencia en San Ángel.

Incluso, el admirador estaba dispuesto a remunerar a todo el equipo de la actriz para que estuvieran presentes. El hombre no escatimaba en costos con tal de conocer a ‘Deyanira Rubí'.

El fan dejó en claro que solo tenía intención de convivir con el personaje: “yo quiero conocer a Deyanira. No me interesa la actriz. No sé ni cómo se llama. Quiero que venga Deyanira a estar conmigo y a comer”, recordó que le dijo su mánager.

¿Qué hizo Roxana Castellanos tras la propuesta?

Finalmente, Roxana Castellanos prefirió declinar esta propuesta. Le parecía peligroso reunirse con un desconocido y dejó pasar la invitación.

“No los acepté porque dije a ver, le doy la entrada al viejito y que tal si luego el viejito era un pinch*(con las manos simuló a una arma) y al rato no, le voy a pagar 10 mil y que venga ahorita y me la echo”, expresó. Roxana Castellanos.

Roxana Castellanos confesó que sus novios le han pedido que interprete a ‘Deyanira Rubi’ en la intimidad

La actriz, reconocida por su icónico personaje ‘Deyanira Rubí', reveló que todas sus parejas le han pedido que actúe como la carismática y extravagante ‘Deyanira’ cuando comparten momentos íntimos.

A pesar de las persistentes solicitudes, Castellanos confesó que nunca ha accedido a estas peticiones, simplemente porque le resulta gracioso.

