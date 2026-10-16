Sabrina Sabrok asegura que le harán otro exorcismo y revela ¿el primero fue falso? “Voy a contratar una bruja”

Recientemente Sabrina Sabrok se vio envuelta en una ola de dimes y diretes luego de que le llovieran críticas por interpretar “A quién le importa”, sin embargo, ahora nuevamente vuelve estar en el centro de la polémica pues según la modelo, se estaría preparando para que la exorcicen, ¿cómo será? Aquí te compartimos los detalles.

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Sabrina ha tenido mucho éxito como creadora de contenido en la red social azul para adultos / Instagram: @sabrinasabrokreal

¿Cuándo le harán un nuevo exorcismo a Sabrina Sabrok?

En su más reciente encuentro con la prensa, Sabrina Sabrok reveló que se estaría preparando para ser intervenida nuevamente por un exorcista en la Ciudad de México, y que además este momento formaría parte de una especie de show al que sus fanáticos podrían acudir:

“De hecho me van a hacer otro ahora [un exorcismo] el 23 [de octubre] aquí en la Ciudad de México. Va a ser tipo show pero sí voy a contratar una bruja satánica para que me exorcice” Sabrina Sabrok

Cuando los periodistas le cuestionaron sobre lo peligroso que puede ser invocar fuerzas oscuras, ella reveló que al contrario, que a ella le parecía fascinante: “me encanta porque a mí me encanta invocar demonios y todo eso”, dijo.

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Sabrina Sabrok es criticada por su forma de cantar / Redes sociales

Sabrina Sabrok se confiesa, ¿su primer exorcismo fue falso?

Tras el anuncio del show antes mencionado, la modelo reveló que la primera vez que la exorcizaron fue completamente falso, sin embargo, ella sí se sentía mal por aquellos días, y por eso decidió recurrir a dicha técnica para liberarse.

“Sí, sí fue planeado la verdad, la verdad es que tengo que decir que fue una farsa, fue planeado y sí, o sea lo hice todo para obviamente porque me sentía mal, una bruja me dijo ‘vamos a hacer un exorcismo’ pues yo acepté” Sabrina Sabrok

El primer “exorcismo” de Sabrina ocurrió por allá de 2014, luego de que la modelo presentara una grave crisis de ansiedad, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Su equipo salió a dar detalles sobre su estado de salud y revelaron que Sabrok estaba presentando cambios de voz, por lo cual recurrieron a la famosa Bruja Zulem para liberarla de dos supuestas entidades que habitaban en ella.

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¿Quién es Sabrina Sabrok?

Lorena Fabiana Colotta, mejor conocida como Sabrina Sabrok, es una modelo, cantante, creadora de contenido para adultos y presentadora argentina, que llegó a México en la década de los 2000, volviéndose famosa por participar en programas como “La hora pico”.

Sin lugar a dudas algo que le dio notoriedad en el medio artístico fue su gusto por las cirugías estéticas, pues llegó a ponerse implantes mamarios gigantes que pesaban cerca de 18 kilos.

Luego de tanto años con el busto de ese tamaño, en diversas entrevistas Sabrina Sabrok ha revelado que no se acuerda como lucía antes de ponérselos.