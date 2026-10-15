Sabrina Sabrok graba canción y en redes la critican por estar “desafinada": ¡Ella explota! “Peor que Ángela”

Sabrina Sabrok vuelve a las críticas y, lejos de la polémica con su hija, la actriz se llevó una ola de comentarios en su contra, al compartir un video en el que parece estar grabando una canción, tanto así, que fue comparada con la mismísima Ángela Aguilar. ¿No aguantó la comparación?

Sabrina Sabrok es criticada por su forma de cantar / Redes sociales

¿Qué canción cantó Sabrina Sabrok recientemente?

Sabrina Sabork se hizo viral hace unas semanas, pues la actriz y cantante estaba en un estudio de grabación cantando “A quién le importa”, una de las canciones más conocidas de Thalía.

Internautas no perdonaron la presentación de Sabrok, y afirmaron que la actriz no podía cantar, y además de ser comparada con Ángela Aguilar, muchos se burlaron de su pronunciación:



“ Grita peor que Ángela Aguilar ”,

”, “ Yo shoy así, así seguiré ” y,

” y, “ No vayan a creer que estaba desafinando (sarcasmo)”.

Más comentarios de este estilo se fueron agregando a la publicación. ¿Qué pasó después?

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Sabrina Sabrok hizo cover de la canción “A quién le importa” / Isunza y Mancera

Sabrina Sabrok arremete contras las críticas tras video cantando

Tras las reacciones de la comunidad digital al video de Sabrina Sabrok (quien denunciara ser víctima re presunta violencia familiar) cantando, la argentina optó por responder a quienes consideró sus detractores, y en el propio video agradeció la atención que le prestan:

¡Gracias a ustedes por hacerlo viral! Sabrina Sabrok en comentarios

Posteriormente, Sabrok fue abordada por la prensa y cuestionada sobre su video cantando, y respondió directamente a las personas que aseguraban... estaba desafinando:

Estaba a capela, no tenía ningún efecto. Eso es en el estudio, después le ponen efectos a la voz, a la música. Pero la verdad, yo no estaba desafinando, estaba cantando con la voz a capela. Sabrina Sabrok

Fue así que Sabrina se defendió de los señalamientos, y se mostró orgullosa por su trabajo en el estudio. Te dejamos el video.

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Sabrina Sabrok revela que fue maestra de música

Para desestimar aún más las acusaciones de presuntamente cantar de manera desafinada, Sabrina Sabrok, además de ser creadora de contenido para mayores, mencionó que aún es maestra de música:

Pues yo soy profesora de música, antes cuando estaba en Argentina daba clases en las escuelas secundarias. Sabrina Sabrok

Sabrina se dijo segura de su carrera en la música, por lo que ella defiende sus múltiples participaciones musicales, además de su carrera como actriz.

Mientras todo esto surge, aún continúan las críticas directas a Sabrina Sabrok sobre el tema de su hija, a quien ha hecho hincapié en el poco interés que tiene de convivir con ella.

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