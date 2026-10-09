Sabrina Sabrok admite que es una MALA MADRE, pero ¿quiere recuperar a sus hijas? “No la abandoné” VIDEO

Sabrina Sabrok ha sido blanco de críticas por supuestamente “rechazar” a su hija con autismo y no pasar tiempo con ella, pues la niña vive con su papá y expareja de la argentina, Erick Farjeat.

Sin embargo, este no sería un caso aislado, ya que su hija mayor también vive con su padre. Ante los cuestionamientos sobre su papel como madre, Sabrina habló de su visión de la maternidad y explicó cuál es su postura respecto a la relación que mantiene con sus hijas y por qué no convive con ellas.

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Sabrina Sabrok habló sobre sus hijas / Redes sociales

¿Cuántas hijas tiene Sabrina Sabrok y quiénes son sus papás?

Sabrina Sabrok tiene dos hijas, fruto de relaciones con distintas parejas. La mayor nació de su relación con Roberto Dubaz, mientras que la menor es hija del músico Erick Farjeat.

Su primera hija nació alrededor de 1996 y según publicaciones que se han hecho sobre la pareja, después de dos años de noviazgo se casaron y, unos meses más tarde, se convirtieron en padres.

Posteriormente, Sabrina inició una relación con el músico Erick Farjeat, a quien conoció en el año 2000. Fueron pareja entre 2008 y 2013. Durante esa relación tuvieron a su segunda hija, quien nació en 2010.

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Sabrina Sabrok / Redes sociales

¿Sabrina Sabrok no quiere ver ni pasar tiempo con sus hijas?

En un encuentro con los medios de comunicación, difundido por el periodista Ernesto Buitrón, Sabrina Sabrok fue cuestionada sobre si no quiere a sus hijas y por qué no convive con ellas.

La modelo argentina respondió que ambas viven con sus respectivos padres y explicó que su postura frente a la maternidad consiste en trabajar y cumplir con la pensión, pues no se considera una persona con instinto maternal ni cree tener la capacidad para criarlas y educarlas. Por ello, prefiere que sus exparejas se hagan cargo de ellas, pues aseguró que las cuidan muy bien.

“Mi posición ha sido dejarlas con los padres, yo trabajar y dar pensión. A la última, que tiene 16 yo le paso pensión todavía. Siempre fue así, yo me deslindo porque soy como alma de hombre, no siento nada, la verdad. Prefiero que la cuide el padre que la cuida muy bien, la educa muy bien... Yo no tengo instinto de madre y es la verdad.” Sabrina Sabrok

Sabrina también rechazó que su decisión signifique una falta de interés por sus hijas. Según explicó, cumplir con la pensión es la manera en que asume su responsabilidad económica, aunque no tenga intención de mantener una convivencia cercana con ellas.

“Peor es que me desparezca y no de nada, ahí sí no me importaría. Yo le doy pensión y sé con quién la deje; no la abandoné, no la dejé tirada en la calle ni en la basura... Yo no sirvo para educar, no es bueno que esté cerca mío, yo soy una loca.” Sabrina Sabrok

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SABRINA SABROK ABANDONA A SUS DOS HIJAS CON SUS PADRES PORQUE CONSIDERA QUE NO ES BUENA MADRE 😢🥹 #ebninforma #ernestobuitronnews #sabrinasabrok #maternidad https://t.co/0Rz3LFs8r7 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 9, 2026

¿Qué ha dicho Erick Farjeat sobre el supuesto abandono de su hija con autismo?

Erick Farjeat, expareja de Sabrina Sabrok y padre de su hija menor, quien tiene autismo, habló con TVNotas sobre el distanciamiento de Sabrina con la adolescente y aseguró que aunque no le guarda rencor, ha asumido prácticamente solo la responsabilidad de su crianza, manutención y educación durante los últimos 15 años. Afirmó que no considera a Sabrina como enemiga y que está concentrado en cumplir con su papel como padre.

“No te odio, no te guardo rencor, no soy tu enemigo. Nos separamos hace 15 años. Cada uno tiene el resultado de sus propias decisiones, yo estoy a todo dar. Estoy viviendo lo que pasa una mamá soltera y estoy haciendo lo que me corresponde. Lo hago con todo mi corazón, porque me encanta estar con mi hija.” Erick Farjeat

También abordó el tema de la pensión alimenticia que Sabrina asegura pagar desde hace años. Erick puso en duda esa afirmación y señaló que si ella sostiene que cumple con los depósitos, podría mostrar los comprobantes de pago hasta la fecha. También explicó que los gastos de su hija incluyen educación especializada, atención médica, medicamentos, alimentos, ropa y actividades, por lo que, según comenta, la pensión no cubre ni el 40% de sus necesidades.

“Si lo dice con tanta seguridad, supongo que no tendría algún problema en mostrar los recibos de depósitos de cada mes hasta agosto de 2026 (...) Es una pensión para los gastos de ella. A mí no me mantiene. Yo hago lo que tengo que hacer para tener bien a mi hija. Ni siquiera es el 40% de las necesidades de ella solita. Además, falta ropa, alimentos, entrenamientos, que yo cubro” Erick Farjeat

Sobre la posibilidad de que Sabrina vuelva a convivir con la adolescente, Erick aseguró que no le impediría verla, aunque tomaría precauciones debido a las necesidades en el cuidado de la menor.

“La niña es su hija. Yo no se la voy a negar, pero sí tomaría las medidas necesarias, porque no es una persona capaz de cuidarla. Mi hija tiene 15 años, pero tiene autismo.” Erick Farjeat

Erick Farjeat ha declarado estar al pendiente y velar por el bienestar de su hija, pues incluso llegó a tomar acciones legales por la discriminación que ha sufrido la menor.

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