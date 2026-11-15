¿Cristian Castro coqueteó con Sabrina Sabrok? Ella asegura que el cantante volvió a escribirle “estando casada”

En una nueva polémica que incluye a Sabrina Sabrok (tachada de mala madre), la modelo habló abiertamente sobre su “vínculo” con Cristian Castro, pues además de que ella ha realizado diferentes covers de sus canciones, asegura que el intérprete le manda mensajes de vez en cuando. ¿Por qué?

¿Cristian Castro cantará junto a Sabrina Sabrok? / Fotos: IG/cristiancastrooficial2025

¿Qué críticas ha recibido Sabrina Sabrok como cantante?

Hace algunas semanas, Sabrina Sabrok se volvió tendencia en redes tras difundirse un video suyo en un estudio de grabación interpretando “A quién le importa”, uno de los temas más reconocidos de Thalía.

La presentación no tuvo buena recepción entre los usuarios, quienes cuestionaron sus dotes vocales y la compararon con Ángela Aguilar. Además, varios se burlaron de la forma en que pronunciaba la letra:



“ Grita peor que Ángela Aguilar ”,

”, “ Yo shoy así, así seguiré ” y,

” y, “ No vayan a creer que estaba desafinando (sarcasmo)”.

Fueron apareciendo más comentarios en la misma línea en la publicación. ¿Qué ocurrió después?

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Sabrina Sabrok habla de las críticas por su forma de cantar / Redes sociales y canva

Sabrina Sabrok asegura que Cristian Castro le escribe: ¿Por qué?

En una reciente declaración hecha por Sabrina Sabrok, sostuvo que la comunicación con Cristian Castro no es reciente, pues no solo le ha permitido compartir los videos en los que interpreta sus canciones, si no hasta en un supuesto “tono de amistad”.

Según su versión, el cantante le escribía desde hace más de diez años, cuando ambos usaban Twitter, y ahora retomó el acercamiento. Afirmó que él le dijo que tenía muchas ganas de conocerla:

Hace muchos años que Cristian me escribe. Desde que estaba Twitter, hace más de 10 años. (...) Ahora me volvió a escribir, me dijo que dónde estaba viviendo, que si seguía casada, que tenía muchas ganas de conocerme. Sabrina Sabrok

La artista subrayó que Castro sabe que está casada y que su esposo está al tanto de los mensajes. También evitó confirmar cualquier intención sentimental:

Él ya sabe que soy casada y yo la verdad aproveché para mandarle la canción y ya. Yo lo admiro mucho a él. Sabrina Sabrok

Sabrok rechazó que se tratara de algo más que un acercamiento amistoso, rechazando las especulaciones que ponía a ambos en un presunto encuentro íntimo.

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¿Sabrina Sabrok para otras cirugías?

En la misma conversación con la prensa, Sabrina Sabrok habló de su transformación física y la posibilidad de una bioserie, asegurando que se ha sometido a más de 50 cirugías plásticas sin complicaciones mayores.

Según dijo, cada implante pesa cerca de cinco kilos y quiere añadir uno o dos kilos más por lado. Para ella, ese rasgo es su marca personal y su camino para superar su récord Guinness:

Oor ahora nada, solo las ‘bubis’ porque es mi marca y quiero tener las más grandes, quiero superar mis récords guiness. Sabrina Sabrok

Por último, la imagen de Sabrok ha causado revuelo, pues se viralizaron fotos de cómo se veía antes de colocarse sus implantes. ¿Cómo se veía?

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