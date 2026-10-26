Sabrina Sabrok: Para su bioserie ¡le pidieron quitarse los implantes! ¿Adiós a su pechonalidad?

Sabrina Sabrok ya había iniciado la planificación de su bioserie; sin embargo, resulta que el proceso se ha dificultado, y es que, según lo que nos contó la argentina, le pusieron una condición que no está dispuesta a aceptar: Retirarse los implantes de senos.

Sobre este proyecto, que anunció en 2024, nos dice: “Estoy viendo, porque ellos (la productora) querían que me quitara las bubis, para cambiar mi imagen completamente, pero yo no quiero, porque son parte de mí. Me costó mucho llegar a eso con el Récord Guinness”.

Le gustaría actuar en alguna producción: “Tengo una agencia que me está poniendo en castings, porque quiero entrar a alguna novela o serie, como Mujeres asesinas, porque sé que con estos pechos, mi forma de ser y los tatuajes, tiene que ser de asesina, de loca, de rea”.

Sabrina dejó el contenido para adultos, por lo que le preguntamos si esto le ha afectado en lo económico. “El contenido igual se sigue vendiendo, porque es algo que queda para siempre, las regalías, todo eso, en la página azul, pero ya no he grabado. Lo hice por más de 10 años y ya me aburrí”.

Sabrina Sabrok lista para un reality / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas y redes sociales

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Sabrina Sabrok, ¿demasiado polémica para los realities?

Su nombre es uno de los más mencionados por el público para los reality shows, pero ella nos dice que las puertas se le han cerrado. “No sé qué pasa, por qué no me llaman. Quizá me tengan miedo, porque yo hacía contenido o porque fui un desmadre en Big brother VIP (2005). Me tenían que censurar, pero el público me amó y llegué a la final”.

Si la tomaran en cuenta para un reality, asegura que daría mucho contenido: “Voy a hacer un chingo de desmadre, decir lo que pienso. A mí no me da miedo la funa. Con Mane o Niurka yo creo que nos agarraríamos de los pelos o, en una de esas, nos terminamos amando”.

Sobre la reciente temporada de ‘La casa de los famosos México’ señaló: “Superaburrida. Llámenme a mí (para la siguiente), yo les levanto el rating. Estoy dispuesta a todo, hasta lesbian con las chavas”.

Y señaló que a muchas celebridades les da miedo mostrarse como son: “Muchos de los nuevos influencers se cuidan de que no los funen. A mí me vale verg** la cancelación”.

Esto, a pesar de que en 2005, en Big brother VIP 4 causó sensación con su baile lésbico con Sasha. “La gente, hasta el día de hoy, lo recuerda. Aunque ella no se dejó hacer más, porque por mí yo hubiera hecho todo”.

Sabrina Sabrok y sus implantes / Instagram

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Sabrina Sabrok, busca colaboración con Aleks Syntek y Gala Montes, ¿su sueño?

En otro tema, nos dijo que apoya a Aleks Syntek. “Le dio un ataque psicótico y hay que expresarse. Tiene razón, el reguetón es una mierda. A muchos no nos gusta. La mayoría de los borregos van a estar tirándole mier** (a Syntek), pero la gente inteligente se va a dar cuenta de que tiene razón. Que los mande a chingar a su madre a todos. Me encantaría hacer una colaboración musical con él, más rockera”.

Finalmente, comentó que no quita el dedo del renglón para una colaboración musical con Gala Montes: “Me encanta, nos damos like y corazoncitos, quiero hacer un video musical medio lésbico. Me encanta su forma de ser”.

Sabrina Sabrok busca colaboración con Aleks Syntek y Gala Montes / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es Sabrina Sabrok?

En 1996 formó un grupo musical, llamado Primeras Impresiones.

Llegó a México en 2000 y participó en programas como La hora pico.

Participó en Big brother VIP 4 (2005), donde quedó en tercer lugar. Más tarde, tuvo su propio programa en Telehit.

(2005), donde quedó en tercer lugar. Más tarde, tuvo su propio programa en Telehit. Posó para algunas revistas para caballeros.

Tiene más de 15 operaciones estéticas, entre labios, senos y ‘lipos’.

Sabrina Sabrok y sus implantes / Instagram

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