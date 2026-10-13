Gonzalo García-Vivanco confiesa que se las ha visto duras económicamente: “De repente tengo trabajo, de repente no”

Gonzalo García-Vivanco, protagonista de la telenovela Infinito amor, tiene una carrera peculiar. En 2009 estelarizó Verano de amor, un melodrama al que no le fue tan bien como se esperaba, y posteriormente, realizó protagónicos compartidos. Ahora vuelve siendo la figura central. Ante los altibajos en su trayectoria, expresó que ha tenido momentos en los que ha querido tirar la toalla y que se las ha visto difíciles en lo económico.

Lee también: Después de 10 años regresa Gonzalo García Vivanco a Televisa

Gonzalo García Vivanco en la presentación de telenovela Golpe de Suerte / Luis Pérez

Gonzalo García-Vivanco se sincera sobre las dificultades de ser actor

El actor se sinceró: “En esta carrera, de repente estás arriba, luego te olvidas. Nunca hay que volarte la cabeza, hay que mantener los pies en la tierra, porque nunca vas a estar por nada seguro. Hay que poner el corazón y la humildad, ante todo. Lo más difícil ha sido la inestabilidad. De repente tengo trabajo, de repente no. Es muy inconstante”.

Admite que ha tenido dificultades económicas: “Obviamente, claro”, y nos dijo cómo le hizo para sortearlas: “Administrándome, aprendiendo otras cosas, teniendo paz mental, sabiendo que va a llegar y sin quitar el dedo del renglón, en este camino en el que he tenido muchos compañeros que han dejado de actuar por esos baches”.

Ante los baches que se han presentado en su camino, reconoce: “He pensado en tirar la toalla, pero de repente ya sale la vida y me da otro proyecto. Esta telenovela es un momento hermoso para mí, me llena el corazón”.

Gonzalo recuerda su primer proyecto en Televisa: La telenovela Verano de amor. “Ese fue mi primer protagónico, con Pedro Damián como productor y Dulce María como compañera. Ahora entro mucho más maduro como persona y actor, abordando el personaje de otra manera.Es esa madurez que dan los años y la vida, las cosas buenas y malas”. Ante la pregunta de si temió no volver a protagonizar, ya que esa telenovela no funcionó, Gonzalo respondió: “No fue un fracaso, tal vez no cumplió las expectativas, porque venía Dulce María de RBD y pensaban (que sería un hit), pero al final, para mí, fue un éxito. Se logró, me encantó el personaje. Para mí no hay errores, fue un aprendizaje”.

Del rol que interpreta actualmente en Infinito amor nos contó: “‘Ariel Bravo’ se mueve por el amor, las virtudes, está rodeado de figuras femeninas, que son su mamá y sus hermanas”.

Lee también: Gonzalo García Vivanco asegura estar soltero, pero así lo cachamos con alguien

Gonzalo García Vivanco / Redes Sociales

¿Gonzalo García-Vivanco tiene novia?

García-Vivanco ha combinado la actuación con la fotografía. “En todos mis viajes, en el día a día, agarro la cámara y es capturar la experiencia. He pensado en exponer, he estado haciendo una curación de material bastante bueno. En su momento doné para niños huérfanos de Camboya y lo quiero volver a hacer”.

En cuanto a su vida personal, nos platicó: “Ya no sé si me casaré. Estoy soltero. De repente, sí sueño con eso. Ya me quité el de si voy a tener hijos o no. Sueño que llegue mi gran amor de la vida, me encantaría. Realmente, ya me dejo sorprender por la vida, pero sí me gusta la vida en pareja, soy muy enamoradizo, que llegue cuando tenga que ser”.

Finalmente, expresó que no tiene el gusano de la paternidad. “Si encuentro una gran mujer, tal vez, pero tampoco lo tengo ahí. Tengo sobrinos, amigos con hijos chiquitos, me encantan los niños, pero tal vez ya no”

Lee también: Nuevas telenovelas mexicanas atrapan a la audiencia ¡con galanes semidesnudos!

Así ha sido la trayectoria de Gonzalo García-Vivanco ¡de telenovela!

Inició en 2003, con algunas participaciones en telenovelas de TV Azteca , entre estas: Un nuevo amor, Soñarás y Las Juanas .

, entre estas: y . Saltó a la popularidad en 2009, al entrar a Televisa y protagonizar Verano de amor .

y protagonizar . Siguió su carrera en melodramas de Telemundo , como: La patrona y Tierra de reyes .

, como: y . En 2019, fue parte de la nueva versión de Cuna de lobos , a la que le siguieron La desalmada y Corazón guerrero , en 2022.

, a la que le siguieron y , en 2022. Actualmente protagoniza Infinito amor.

Primer promo de #InfinitoAmor con Gonzalo García Vivanco en la versión número 99999 del Conde de Montecristo. Pues nada del otro mundo, ¿la verán? @detlnovelas1 @IvanAloSanch205 @NubiaArizaga @horadlanovela https://t.co/7mE4DuMOhR — Noveløn (@Soytlnovelero) September 14, 2026

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.