Nodal y Ángela Aguilar: Sabrina Sabrok defiende su amor y afirma que “uno debe luchar por lo que quiere”

El recién confirmado romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. La razón principal es que el anuncio se dio a tan solo dos semanas de que el cantante terminara su relación con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

Si bien el artista insiste en que no hubo infidelidad y las cosas con la argentina acabaron de la mejor manera, muchos sospechan que la hija de Pepe Aguilar fue la “manzana de la discordia” entre la reggaetonera y Nodal.

Esto se vio reforzado después de que la propia Ángela declarara que su relación con el cantante no era algo “nuevo”, sino una “continuación” de algo que “pausaron por mucho tiempo”.

Por su parte, Cazzu simplemente se limitó a anunciar que estaba bien y enfocada en cuidar a su hija: “Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, escribió en sus redes sociales.

Sabrina Sabrok defiende el romance entre Nodal y Ángela Aguilar

A pesar de las críticas contra la joven pareja, existen algunos usuarios, incluidas celebridades, que no han dudado en defender su amor. Tal fue el caso de Sabrina Sabrok, quien en un encuentro con la prensa felicitó a los artistas por su relación.

“Yo pienso que nadie le roba nada a nadie. Nadie es de la propiedad de nadie. Los felicito por su relación porque se ve que le ha echado ganas para conseguirlo” Sabrina Sabrok

Si bien no está totalmente de acuerdo con “iniciar” un romance con el ex de una “amiga”, sostuvo que, en la vida, las personas deben luchar “por lo que quieren”, sin importar la opinión de los demás.

“Yo no veo bien eso de que, por ejemplo, hay tantos hombres en el mundo y justo se va a agarrar al de su amiga. Eso no lo veo bien, pero me parece que, si ella lo ama tanto, bueno, tiene que luchar por esa relación. Pasa en la vida, uno se enamora y uno tiene que luchar por lo que quiere. Qué triste por Cazzu, pero ellos deben disfrutar su amor”, dijo.

¿Nodal y Ángela Aguilar se comprometieron?

Tras hacerse publico su romance, se dieron a conocer un video en el que supuestamente se puede ver a la cantante revelar su fondo de pantalla en el que se ve su supuesto anillo de compromiso.

Cabe destacar que, en el programa, ‘Hoy día’ Penélope Menchaca dio a conocer que una persona cercana a los cantantes les reveló que Nodal le había obsequiado un anillo a Ángela. No obstante, se desconocía si era de compromiso o bien uno de los que él normalmente porta en sus manos.

Si bien los cantantes no se han pronunciado ante este rumor, no han temido mostrar su amor en público, pese a las críticas. Justo en el concierto que Nodal dio recientemente en el Auditorio Nacional, ambos se dieron un bonito b3s0 en el escenario.

