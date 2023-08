Sandra Echeverría admite que “no ve mucha esperanza” en su reconciliación con Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría también habló sobre el presunto cobro indebido que le hizo una línea aérea.

Aunque hace casi tres meses se mostraba muy entusiasmada por su reconciliación con su esposo, Leonardo de Lozanne, recientemente Sandra Echeverría admitió que su intento por retomar la relación con el conductor no va del todo bien.

En entrevista para el programa Ventaneando, la famosa actriz señaló que la conciliación con el padre de su hijo ha sido “muy complicada” y no ve “mucha esperanza” en el proceso.

“Más o menos. Ahí vamos. Estamos viendo si eso va a funcionar o no. La verdad, no hay mucha esperanza. Me quedo muy en paz con saber que se intentó todo. Estamos en eso”, expresó con un atisbo de tristeza.

Pese a que dejó en claro que esto no significaba otra separación, destacó que ha hecho todo lo posible para que las cosas funcionen con su aún pareja, principalmente, por el bien de su hijo.

Sandra Echeverría admitió que su reconciliación con Leonardo de Lozanne no es definitiva / Instagram: @sandraecheverriaoficial

“Todavía no es un no definitivo, pero, pues yo, la verdad, ya lo veo complicado. Saber que uno lo dio todo hasta el final, ¿no? Sobre todo que uno se quede tranquilo y en paz”, puntualizó.

Para finalizar con el tema, afirmó que, sin importar lo que pase con Leonardo, seguirán siendo un gran “equipo” para educar y proteger a su pequeño: “Mi hijo es el amor de mi vida, el mejor regalo que me ha dado alguien, y me lo dio él. Trataremos de ser un buen equipo para él y ser los mejores papás”, indicó.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne habían anunciado su separación en noviembre del 2022, luego de once años de relación y ocho de matrimonio. No obstante, fue a principios de junio cuando ambas celebridades decidieron darse otra oportunidad y retomar su romance.

Hace unos meses, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne anunciaron su reconciliación / Facebook: Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría habla de lo sucedido con aerolínea

Durante la conversación, Sandra Echeverría habló un poco de la denuncia que hizo en redes sociales acerca del presunto robo indebido que vivió por parte de una aerolínea.

“Por un cambio de horario, me salen que son 69 mil pesos de cambio, por boleto. Estamos hablando de que fueron 140 mil pesos. Yo dije: ‘Esto no me parece justo. Me parece una estafa. Me parece una trampa. Creo que hay que levantar la voz. Ojalá Profeco pueda hacer algo al respecto”, expresó.

Recordemos que, hace algunos días, la también cantante acusó a una aerolínea de haberle querido “cobrar de más” por un cambio de horario en sus boletos. Aunque no dio detalles de su vuelo, dijo que la empresa le cobró 20 mil pesos para no cobrarle penalidad en caso de hacer algún cambio.

Así fue como Sandra Echeverría denuncio un presunto cobro indebido por parte de Aeroméxico / Twitter: Sandra Echeverría

