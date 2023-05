¡Triunfa el amor! Leonardo de Lozanne confirma reconciliación con Sandra Echeverría

El actor asegura que su hijo ha sido pieza clave para esta reconciliación.



Hace unos meses, Sandra Echeverría reveló que ella y el padre de su hijo, Leonardo de Lozanne, habían tomado la decisión de separarse. Aunque ninguno dio muchos detalles sobre el motivo de su separación, todo indicaba que no volverían a estar juntos, sin embargo, la actriz contó que ambos están tratando de arreglar su situación sentimental.

Ahora estas palabras son confirmadas por Leonardo de Lozanne por lo que su relación está a nada de consolidarse como nunca antes.

El vocalista del grupo Fobia no pudo evitar los cuestionamientos de los reporteros y confirmó que las declaraciones de la mamá de su hijo menor son verdaderas: “Pues en eso estamos, sí".

Además de asegurar que esta situación que atraviesan ya no es ninguna novedad, ya que se ha convertido en tendencia en el mundo del espectáculo.

“Ya no es ninguna novedad, se dijo en todos lados, la verdad es que yo no es que no hable tanto de eso, lo que pasa es que yo soy más reservado, pero también en el mundo del rock no es tan importante la vida personal”.

En su momento el cantante confirmó que, aunque es doloroso atravesar la separación, estaban en buenos términos por el bien de su hijo. / Instagram: @fansleodelozanne

Para esta reconciliación, el actor reveló que fue su hijo el que los motivo a estar juntos de nuevo: “Estamos en eso y creo que siempre hay que hacer todo lo posible por rescatarlo, sobre todo que tenemos un hijo y vamos muy bien”, explicó.

A finales de 2022, Sandra Echeverría anunció que se separaba de Leonardo de Lozanne. / Facebook: Leonardo de Lozanne

Finalmente, aseguró que no tiene el consejo ideal para salvar un matrimonio, pero si toma en cuenta el espacio entre los matrimonios, la cual no tiene que terminar en divorcio.

“Mucha gente dice ‘Ya, el divorcio’ y no, es una separación estratégica para darte ese espacio, porque solamente desde fuera muchas veces puedes entender lo que está pasando adentro”, remató.