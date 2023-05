Sara Maldonado, feliz de llegar a TV Azteca como protagonista de Lotería del Crimen

Sara Maldonado protagonizará la segunda temporada de Lotería del Crimen, serie de TV Azteca que se estrenó en 2022

La tarde de este miércoles 3 de mayo se presentó ante la prensa a Sara Maldonado como la actriz protagónica de la serie La Lotería del Crimen en su segunda temporada, donde será una detective experta en criminología.

Con el demás elenco de este proyecto, encabezada por actores como Claudio Lafarga, Lupita Sandoval, Pakey Vázquez, Tamara niño de Rivera y demás actores, su nueva entrega de 24 capítulos será más arriesgada, intensa y llena de misterios donde en cada entrega se tendrá que descubrir a un asesino.

“Estoy feliz de regresar a Televisión Azteca, después de 5 años de no hacer nada de televisión abierta, de hecho lo último que hice fue aquí también con ellos y, que me tomen en cuenta para este proyecto tan especial, me siento privilegiada” compartió Maldonado ante la prensa.

Y es que la actriz dará vida a Ariel Aragón, quien se suma al equipo de investigadores de la Unidad de Investigación Criminal dentro de la serie: “es todo un reto porque es la primera vez que trabajo con armas, además de que me enseñaron a portarlas, usarla y llevamos un entrenamiento muy especial para las grabaciones de esta serie”.

Sara Maldonado encarará a Ariel Aragón, una detective que se integrará a la Unidad de Investigación Criminal. / Francisco Mancera

Por su parte, Lupita Sandoval quien es Doña Mary, una forense nos habla sobre este proyecto: “es un personaje que no le tiene miedo a nada, que ya ha visto de todo y no se sorprende, es una mujer de carácter fuerte que no se deja de nadie”.

En tanto, Lupita Sandoval está más que feliz con su personaje de Doña Mary, una forense con carácter fuerte. / Francisco Mancera

Además, nos compartió lo feliz que está por la apertura de trabajo que tiene: “estoy en esta serie, pero también estoy trabajando unos capítulos en la serie de Gloria Trevi ‘Ellas Soy Yo’, además de que entró a la segunda temporada de la serie cómica Tal para cual, con Consuelo Duval y Lorena de la Garza, entonces agradecida por el trabajo”.

La Lotería del crimen se estrenará próximamente en las pantallas de Azteca 7 para llevar al filo de la butaca a los espectadores que sintonicen cada noche los capítulos.

La nueva temporada de Lotería del Crimen promete ser más emocionante e impactante que nunca. / Francisco Mancera

