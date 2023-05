Sasha asegura que Luis de Llano la culpaba de su relación: “tú eres una niña tan seductora”

La ex Timbiriche concedió una entrevista a El País en la que explica cómo fueron los meses previos a los acercamientos que tuvo Luis de Llano con ella y se sincera respecto de lo que sintió al escuchar las declaraciones del productor en la entrevista con Yordi Rosado.

Sasha Sokol abrió su corazón en una reciente entrevista para El País en la que detalla cómo fueron esos meses previos a que se suscitara la relación entre Luis de Llano y ella y explica qué fue lo que el productor le dijo después de haberla consumado.

Sasha detalla que el productor le hizo creer que era culpa de ella el haberla seducido y, luego, escuchaba los cuchicheos de la gente que reforzaban esa idea:

“Yo creía que yo había dado la pauta para que esto sucediera porque siempre fui estigmatizada por vivir esa relación. Yo oía a la gente cuchicheando sobre mí, en cambio, nunca oí a nadie que lo cuestionara a él,” recuerda Sasha y explica que el productor le decía a la gente cercana que ella había sido quien lo había seducido: “Ella me sedujo, yo no pude hacer nada”.

Sasha Sokol asegura que Luis de Llano la culpó de haberla seducido / Instagram: @sashasokolova

Sasha recuerda cómo fueron los meses previos a la relación con Luis de Llano

Sasha recordó lo que le decía Luis de Llano en ese entonces cuando él tenía 39 años y ella 14: “Yo no tuve la culpa, no pude meter las manos. Tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada,” detalló la actriz.

Sasha reflexiona sobre su relación con Luis de Llano y asegura que fue “asimétrica” / Instagram: @sashasokolova

Asimismo, recuerda que meses antes de que se suscitara la relación con el productor, este la trataba diferente y la hacía sentir “especial” respecto del resto; la separaba y, poco a poco, se fue ganando su confianza y la de la familia de Sasha.

Fue a raíz de muchos años de terapia psicológica y de escuchar a su círculo cercano que comprendió que la relación que vivió con el productor “fue asimétrica”, caracterizada por ser ella menor de edad y él ser 25 años mayor y tener un puesto de poder.

Sasha recordó lo que cuchicheaba la gente respecto de su relación con el productor / Instagram: @sashasokolova

Sasha reconoce los avances en materia legal en casos como el suyo

Cuando Sasha escuchó las declaraciones de Luis de Llano en la entrevista con Yordi Rosado el año pasado, sintió que todas las mentiras y manipulaciones que vivió se vinieron abajo: “¿Cómo protegerte y poner un límite si esta persona va a seguir hablando?” Pensó cuando veía la entrevista.

Asimismo, la intérprete de Rueda mi Mente explica que solo pudo demandar al productor por daño moral, pues la causa penal ya prescribió, no obstante, en 2021 se dio un avance en la ley en ese sentido:

“Ahora las leyes reconocen que las víctimas podemos tardar décadas en entender lo que nos pasó y por eso a partir del 2021, casos como el mío ya no prescriben y se penan hasta con 24 años de cárcel, que se pueden incrementar cuando hay una relación profesional o de confianza.” Explicó Sasha Sokol.