Sebastián, hijo de Alfredo Adame preocupa al aparecer con golpes; comparte mensaje de orgullo gay

Aunque alarmó a los internautas, Sebastián Adame compartió un duro mensaje.

Después de que Alfredo Adame estuviera en el ojo del huracán al querer acudir al Pride de este año y saliera peleado con Polo Morín y hasta con su hijo Sebastián, este último de nuevo está dando de qué hablar.

El hijo de Alfredo Adame preocupó al compartir fotografías en el que aparece con muchas heridas en el rostro y en el hospital, sin embargo explicó que se encuentra en perfecto estado.

Estas fotografías eran del accidente automovilístico que sufrió junto a su familia en 2017, y comentó, “yo no sobreviví a esto para que alguien me dijera que debí ocultar quién soy y que debo sentirme mal por ser gay”.

Sebastián compartió la fotografía para dar a conocer cómo fue que encontró valor para gritar quién realmente era / Twitter: @SGaymer17

El joven continuó diciendo que a raíz de esto fue que tuvo la confianza de salir orgulloso a decir que era parte de la comunidad LGBT, “oigan por cierto, esto no es de ahora, porque creo que pensaron que me acaba de pasar. Esto es de un accidente de 2017, pero gracias a eso fue que me dio la confianza de salir abiertamente gay con mi fam”.

“Como se acerca el mes del pride lo quise compartir”, concluyó.