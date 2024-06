Sergio Andrade reaparece tras la noticia de su supuesta muerte

El nombre de Sergio Andrade volvió a ocupar titulares luego de que circulara la noticia sobre su supuesta muerte, un rumor que prendió las alarmas debido a que es sabido, desde hace unos meses, que su estado de salud es delicado.

Andrade, conocido por ser el exrepresentante de Gloria Trevi, se convirtió en tendencia el miércoles por la tarde tras difundirse informes que sugerían su fallecimiento.

Según ‘Chisme no like’, Andrade estaba fingiendo su muerte para poder deslindarse de las nuevas denuncias en su contra por el caso del clan Trevi-Andrade hace unos años.

¿Qué le dijo Sergio Andrade a Gustavo Adolfo Infante?

Este jueves, Gustavo Adolfo Infante reveló en su programa de YouTube que había recibido una llamada de Sergio Andrade desmintiendo los rumores. Según Infante, Andrade le habría dicho: “Yo no sé Gustavo si ya te creíste eso de que soy el monstruo”.

“Él me habló. No sé si deba yo comentarles lo que me dijo este cuate, pero quiero hacer una entrevista y lo único que les puedo adelantar es que me dijo: ‘yo no sé Gustavo si ya te creíste eso de que soy el monstruo’, no le respondí nada. Por supuesto que creo que es el monstruo”, comentó.

Infante recordó también cómo Andrade en el pasado ha utilizado su salud como medio para manipular, “pero sí andaba fregado de salud. Aunque también es algo que utilizó muchas veces en su vida para manipular”, agregó, mencionando un incidente hace años en el Auditorio Nacional relacionado con Gloria Trevi cuando anunció su retiro hasta que Sergio se curara del cáncer: “Nunca tuvo cáncer este güey”, dijo.

La compañera de Gustavo indicó que pudo escuchar el audio de la conversación entre Infante y Sergio y opinó: “Yo escucho a un Sergio Andrade que creo que está fuera de la realidad. A pesar del paso de los años no se ha dado cuenta realmente de la magnitud, del daño de lo que hizo. Él sigue sin creer que era un monstruo. Sentí a un Sergio Andrade que no logra todavía entender el daño que hizo y además el daño que ocasionó a tantas mujeres. Todavía preguntarte si ya te lo creíste también es que no se ha dado cuenta de todo lo que hizo”, finalizó.

