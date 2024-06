Shanik Berman enfurece contra Arath de la Torre por imitarla en ‘Hoy’

Esta mañana durante el programa ‘Hoy’, Shanik Berman y Arath de la Torre protagonizaron un tenso momento que dejó sorprendidos a los televidentes. Esto sería un preámbulo para las posibles diferencias que puedan tener en ‘La casa de los famosos México’, reality en el que ambos formarán parte.

Arath y Shanik son dos de los cinco participantes confirmados para la segunda temporada del show que comenzará en julio. Sin que éste haya empezado, ¡ya están protagonizando polémicas!

Arath De la Torre es el quinto confirmado de La casa de los famosos México / Twitter

¿Qué pasó entre Arath de la Torre y Shanik Berman?

La situación se desató cuando Arath, conocido por su talento para la imitación, decidió parodiar a Shanik durante una discusión sobre la opinión que dio Olga Breeskin acerca de Cristian Castro.

Desde el inicio de la sección ‘Desayunando y Chismeando’, Shanik dejó claro que no toleraría ser imitada a la ligera, asegurando que para entenderla verdaderamente, alguien tendría que convivir con ella. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Arath tomó la palabra y comenzó a hablar como si fuera la reconocida periodista de espectáculos. “Estoy hablando como Shanik”, dijo.

Las risas de algunos compañeros como Paul Stanley, no hicieron más que aumentar la incomodidad de Shanik, quien reaccionó visiblemente molesta: “Es que me imita como si fuera borracha y a mí ni me gusta tomar… Estás hablando como borracho, güey... oigan, les voy a decir algo”, expresó Shanik molesta, mientras Arath seguía con su parodia repitiendo lo que decía la periodista de espectáculos.

Shanik se molestó con Arath porque la imitó / YouTube

La situación escaló cuando Arath intentó justificar su imitación, lo que llevó a Shanik a responder con aún más indignación: “No hables como si estuviera ‘cu3te’... ¡bueno, ya!” Y Arath al verla enojada dijo: “Bueno, espérate, déjame aclarar, yo te iba a defender”.

“No, ch*ng4te”, fue la divertida respuesta de Shanik quien no tiene filtros para conducirse. Ante la tensión que se iba sintiendo, Tania Rincón intervino recordando a Shanik que estaban en televisión en vivo, mientras que Raúl Araiza intentó calmar los ánimos abrazando a la molestada periodista.

Shanik estará en La casa de los famosos México

¿Será que este es el incio de las polémicas que se vivirán en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’?