Sergio Mayer contará su verdad con Bárbara Mori en un libro, pero la actriz podría demandarlo

Sergio Mayer acaba de confesar que realizará un libro sobre su vida. El cantante y actor también mencionó que la mamá de su hijo, Sergio Jr, la actriz Bárbara Mori, sí estará en él y que incluso le dedicará un capítulo completo.

Sergio contará toda su historia y detalles desconocidos de su romance con la bella actriz. Sin embargo, el integrante del team infierno no tiene el permiso para usar su nombre en el libro.

¿Bárbara Mori demandaría a Sergio Mayer?

“Hay un capítulo que dice ‘Bárbara Mori’, cómo la conocí y cómo ingresó al medio artístico. Es mi historia. Estoy hablando de mi historia. Depende de lo que diga. Léanlo y a ver qué pasa. Igual y sí me puede demandar”, declaró.

Sergio Mayer hablará de su historia con Bárbara Mori en un libro / Twitter

En contraste, respecto a esta posibilidad, Sergio comparó la situación con el uso que le dieron al nombre de su esposa Issabela Camil en la bioserie de Luis Miguel: “Sea mi mujer o no, yo creo que cualquier persona que su imagen y su nombre sean utilizados sin su autorización, no tiene nada que ver si es tu esposa o tu hija. Yo creo que hay temas legales y que no tienen por qué pasar sobre los derechos de nadie”.

La historia entre Sergio Mayer y Bárbara Mori

Los famosos iniciaron un romance en 1997, mismo que finalizó en el 2000 cuando ella tomó la decisión de separarse cuando él era también su manager.

En 2020, Bárbara habló sobre su relación con Sergio expresando: “Cuando tomé la decisión de separarme, era súper infeliz. Luché muchos años porque no quería que mi hijo viviera lo que yo, pero mi hijo me veía mal todos los días y yo quería que él me viera bien… Adriana Lavat me decía que tenía que luchar por mi felicidad y ser feliz, y lo escuché tanto que me separé”.

La actriz comentó que tenía mucho miedo de tomar la decisión porque Sergio era su manager: “Cuando me separé se me abrieron las puertas del cielo, porque además él manejaba mi carrera. Tenía mi dinero… me daba pavor tomar la decisión por muchas razones”.

Para Bárbara haberse separado del exgaribaldi representó reconstruir su vida: “Una de las cosas que más entendí cuando me separé de Sergio es que me sentía sin valor, pero cuando me separé, empecé una nueva vida y todo se empezó a dar. Cuando tomas esas decisiones, como que el destino te dice ‘va’”.

En su participación en La casa de los famosos México, Sergio habló de los problemas que lo llevaron a la separación de Bárbara: “Ella era muy chica, muy joven. Tenía 19 o 20 años. Empezaba su carrera. Yo ya tenía un back roads. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado, y hay gente que no quiere, que no le gusta”, indicó.

Bárbara Mori y Sergio Mayer tuvieron un hijo juntos, pero su relación no funcionó / Instagram

“Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá. La quise proteger. Tengo mucho ese pedo. Así que dije: ‘O somos pareja o soy tu papá o soy tu manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío”, reflexionó.

Barbara Mori y Sergio Mayer se conocieron en el centro nocturno ‘Magic’ cuando ella era modelo y estaba a punto de cumplir 18. En 1998, tuvieron a su hijo Sergio Mayer Mori y luego de unos años se separaron.

Sergio Mayer ha tenido problemas con su hijo debido a este mismo tema, porque no ha querido seguir sus reglas: “Soy muy de disciplina e ir armando estrategias para futuro y todo, y eso no les gusta o les funciona a todos. Igual su mamá dijo ‘no’”, concluyó.