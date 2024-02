Sergio Mayer dice que el controversial team infierno “ya fue” ¿por culpa de Poncho de Nigris?

Una de las cosas más icónicas que dejó la primera temporada de La casa de los famosos México fue el team infierno. El grupo compuesto por Nicola Porcella, Wendy Guevara, Apio Quijano, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio; enamoró a todos por sus ocurrencias dentro del concurso.

Tras la culminación del reality, el infierno se mostró muy unido y los famosos planearon tatuarse un tridente. Todo parecía indicar que su amistad iba para largo. Sin embargo, todo cambió cuando Wendy acusó a Sergio de querer aprovecharse de su fama al insistirle en que firmara contratos que solo lo beneficiaban a él.

Por supuesto, estas acusaciones fueron negadas por el exintegrante de Solo para mujeres, quien sostuvo que lo único que hizo es hacer que la Perdida ganara mucho dinero. Incluso, insinuó que Poncho era el causante de esta controversia, pues él habría “mal aconsejado” a Guevara para que ya no hiciera tratos con él.

Este asunto provocó una guerra de dimes y diretes entre Sergio y Poncho, que a su vez ha ocasionado una aparente fractura irreparable, no solo entre ellos, sino también con el resto de los integrantes del equipo.

El exGaribaldi ha dicho en diversas ocasiones que no considera a los exintegrantes del team infierno como sus amigos. Mientras que Poncho afirmó que el resto del equipo decidió alejarse de Mayer por su “soberbia y toxicidad”.

A raíz de lo controversial que se ha vuelto este asunto, la prensa aprovechó un reciente encuentro con Sergio para preguntarle qué está pasando con el team.

Poncho De Nigris llama m1erd4, escoria y chafa a Sergio Mayer. Esta mañana en una transmisión en vivo le respondió a Sergio luego de que una entrevista diera a entender que Poncho controla a su esposa. Abro hilo con las polémicas declaraciones 🔥 pic.twitter.com/WWMe5fs6Bz — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) February 12, 2024

Sergio Mayer afirma que el team infierno “ya no existe”

El actor señaló que no tiene nada en contra del resto de sus excompañeros de reality. Sin embargo, reiteró que no puedes hacerte amigo de alguien solo por convivir “71 días” en una casa.

Pese a todo, manifestó que no tenía nada malo qué decir sobre ellos, incluyendo a Poncho, quien recientemente lo tachó de ser una “bazofia” y un “chafofo”.

“Les molestó mucho que dijera que no son mis amigos. Hablar de una amistad implica algo mucho más grande que convivir 71 días. Yo no tengo nada malo que decir de ellos, pero sí poner un hasta aquí a tanta estupidez que habla esta persona (Poncho de Nigris)”. Poncho de Nigris

Asimismo, le pidió al público que superara su etapa en La casa de los famosos México, pues, al menos para él, es algo que ya está en el pasado: “Ya fue. Ahorita hay otra casa. ¿Por qué tenemos que seguir llamando la atención nosotros? ¿Sí entienden para dónde va la cosa?”, puntualizó.

¿Poncho de Nigris fue el culpable de la ruptura entre el team infierno?

Durante la conversación, Sergio Mayer dijo que se alejará de Poncho de Nigris, pues, además de no tener “nada en común”, es el que aparentemente mete “cizaña” entre él y el resto del team infierno.

“Yo no tengo ningún problema con él, ni con Nicola, ni con Wendy ni nada, pero él, con sus comentarios, genera esto (conflictos). No tengo nada que hablar con él. A él le encanta generar esto (dar de qué hablar), vive de likes, vive de rating. Yo no vivo de las redes sociales”, expresó.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado ante las palabras de Sergio Mayer, por lo que se espera que pronto lo haga.

